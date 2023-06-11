Хеллибак отверг идею подписания нового контракта с «Виннипегом»

Теги возможные переходы НХЛ Виннипег Коннор Хеллибак Хоккей

Коннор Хеллибак не планирует продлевать контракт с «Виннипегом».

Сообщается, что 30-летний голкипер отверг идею подписания нового соглашения с клубом.

Действующий контракт 30-летнего Коннора Хеллибака с зарплатой 6,166 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона.

Хеллибак провел 64 матча в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков.

В сезоне-2019/20 американец выиграл «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата.

Ранее отмечалось, что претендентами на голкипера считаются «Питтсбург», «Баффало», «Оттава» и «Лос-Анджелес».

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1 комментарий

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Александр Романов
Летчики уходят в пике
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