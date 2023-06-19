Каменский о Мичкове в «Вашингтоне»: «С такими авторитетами, как Овечкин и Кузнецов, появляется уверенность. Матвей – многогранный игрок, за него будут бороться все команды»
Валерий Каменский оценил возможность того, что «Вашингтон» выберет Матвея Мичкова на драфте НХЛ.
«Конечно, в «Кэпиталс» практически идеальные условия для Матвея Мичкова, чтобы начать свой путь в НХЛ.
Когда есть в команде такие авторитеты и наставники, как Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, появляется дополнительная уверенность в своей игре.
Думаю, в «Вашингтоне» будут рады Мичкову. Там умеют работать с россиянами.
Мичков – очень многогранный игрок. Он может помочь на любом участке площадки, поэтому за него будут бороться все команды на драфте», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.
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