Каменский о Мичкове в «Вашингтоне»: «С такими авторитетами, как Овечкин и Кузнецов, появляется уверенность. Матвей – многогранный игрок, за него будут бороться все команды»

Валерий Каменский оценил возможность того, что «Вашингтон» выберет Матвея Мичкова на драфте НХЛ.

«Конечно, в «Кэпиталс» практически идеальные условия для , чтобы начать свой путь в НХЛ.

Когда есть в команде такие авторитеты и наставники, как и , появляется дополнительная уверенность в своей игре.

Думаю, в « » будут рады Мичкову. Там умеют работать с россиянами.

Мичков – очень многогранный игрок. Он может помочь на любом участке площадки, поэтому за него будут бороться все команды на драфте», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Мичков падает в рейтингах перед драфтом – влияет контракт со СКА и отказ от интервью с клубами НХЛ