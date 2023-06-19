Каменский о Мичкове в «Вашингтоне»: «С такими авторитетами, как Овечкин и Кузнецов, появляется уверенность. Матвей – многогранный игрок, за него будут бороться все команды»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ драфт НХЛ Валерий Каменский Евгений Кузнецов Матвей Мичков Хоккей

Валерий Каменский оценил возможность того, что «Вашингтон» выберет Матвея Мичкова на драфте НХЛ.

«Конечно, в «Кэпиталс» практически идеальные условия для Матвея Мичкова, чтобы начать свой путь в НХЛ.

Когда есть в команде такие авторитеты и наставники, как Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, появляется дополнительная уверенность в своей игре.

Думаю, в «Вашингтоне» будут рады Мичкову. Там умеют работать с россиянами.

Мичков – очень многогранный игрок. Он может помочь на любом участке площадки, поэтому за него будут бороться все команды на драфте», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Мичков падает в рейтингах перед драфтом – влияет контракт со СКА и отказ от интервью с клубами НХЛ

6 комментариев

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VILL
Когда Мичков доедет до Вашингтона Саня уже будет в Динамо
+3
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+3
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Дмитрий Дашковский
Минков даже если его и Вашингтон выберет с Овечкиным уже не сыграет а с Кузнецовым и подавно
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Хесус НаваС
В Аризоне
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Jeff Lebowski
Начали делить шкуру незадрафтованного Матвея.
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SmilingBy
Кузнецов авторитет и наставник)
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Jeff Lebowski
Ответ Дмитрий Дашковский
Минков даже если его и Вашингтон выберет с Овечкиным уже не сыграет а с Кузнецовым и подавно
Чой-то?
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