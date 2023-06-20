Гаян о том, на кого равняется: «Люблю наблюдать за Василевским. Он, наверное, лучший вратарь в НХЛ. Мне также нравится Бобровский»
Адам Гаян рассказал, на кого равняется в НХЛ.
Он занимает 6-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 среди североамериканских вратарей по версии Центрального скаутского бюро лиги.
– По примеру какого игрока НХЛ ты выстраиваешь свою игру?
– Я люблю наблюдать за Андреем Василевским. Он, наверное, лучший вратарь в НХЛ.
Его движения и то, насколько он опасен. Он очень уверенный в себе вратарь.
Мне также нравится Сергей Бобровский, – сказал 19-летний вратарь.
Бьярнасон возглавил рейтинг лучших вратарей драфта НХЛ-2023, Грабал – 2-й, Августин – 3-й, Гаян – 6-й (NHL.com)
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