Гаян о том, на кого равняется: «Люблю наблюдать за Василевским. Он, наверное, лучший вратарь в НХЛ. Мне также нравится Бобровский»

Адам Гаян рассказал, на кого равняется в НХЛ.

Он занимает 6-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 среди североамериканских вратарей по версии Центрального скаутского бюро лиги.

– По примеру какого игрока НХЛ ты выстраиваешь свою игру?

– Я люблю наблюдать за Андреем Василевским. Он, наверное, лучший вратарь в НХЛ.

Его движения и то, насколько он опасен. Он очень уверенный в себе вратарь.

Мне также нравится , – сказал 19-летний вратарь.

Бьярнасон возглавил рейтинг лучших вратарей драфта НХЛ-2023, Грабал – 2-й, Августин – 3-й, Гаян – 6-й (NHL.com)