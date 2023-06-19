Бедард о призе лучшего игрока по версии ИИХФ: «Главный момент сезона – гол в овертайме МЧМ. Тогда каждый понял, что выиграл золото, осуществив детскую мечту»

Коннор Бедард прокомментировал выигрыш награды лучшему игроку сезона по версии ИИХФ.

В голосовании канадский нападающий набрал 31,8% голосов.

«Это большая честь. Не знаю, как сравнить ее с другими наградами, которые я получал, но невероятно получить эту награду и быть в номинации с великолепными хоккеистами.

Главным моментом сезона стал победный гол Дилана Гюнтера в овертайме финала МЧМ-2023.

Тогда каждый из нас понял, что выиграл золото, осуществив детскую мечту. Никогда не забуду этот момент», – сказал .

ИИХФ назвала Бедарда лучшим хоккеистом сезона, Шилов – 2-й, Амбюль – 3-й. Коннор выиграл МЧМ-2023 с Канадой