Бедард о призе лучшего игрока по версии ИИХФ: «Главный момент сезона – гол в овертайме МЧМ. Тогда каждый понял, что выиграл золото, осуществив детскую мечту»

Теги ИИХФ НХЛ молодежная сборная Канады драфт НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард прокомментировал выигрыш награды лучшему игроку сезона по версии ИИХФ.

В голосовании канадский нападающий набрал 31,8% голосов.

«Это большая честь. Не знаю, как сравнить ее с другими наградами, которые я получал, но невероятно получить эту награду и быть в номинации с великолепными хоккеистами.

Главным моментом сезона стал победный гол Дилана Гюнтера в овертайме финала МЧМ-2023.

Тогда каждый из нас понял, что выиграл золото, осуществив детскую мечту. Никогда не забуду этот момент», – сказал Коннор Бедард.

ИИХФ назвала Бедарда лучшим хоккеистом сезона, Шилов – 2-й, Амбюль – 3-й. Коннор выиграл МЧМ-2023 с Канадой

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