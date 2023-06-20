Александр Барков-старший возглавил МХК «Спартак», Кваша стал старшим тренером
Александр Барков-старший возглавил МХК «Спартак».
«Спартак» представил тренерский штаб молодежной команды.
В сезоне-2023/24 главным тренером МХК «Спартак» будет Александр Барков-старший. 58-летний специалист ранее работал в «Ак Барсе», «Металлурге», «Амуре», «Ладе» и командах системы «Куньлуня». На международном уровне Барков работал с молодежными сборными Финляндии, Эстонии и Китая.
Он вошел в тренерский штаб МХК «Спартак» по ходу минувшего сезона.
Старшим тренером молодежной команды стал Олег Кваша. В 2020 году он работал скаутом «Спартака», а последние два сезона входил в тренерский штаб подмосковного «Атланта» в МХЛ.
Работу в тренерском штабе продолжат тренеры Вячеслав Белов, Владимир Гришин, тренеры вратарей Сергей Голошумов и Георгий Бояршинов, а также тренер по физподготовке Роман Павленко.
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