Браташ о Шестеркине: «Начал тренировать Игоря, когда ему было 6 лет. Он тогда еще не выделялся, но фамилию забыть было трудно»

Олег Браташ рассказал о том, как тренировал юного Игоря Шестеркина.

– Уже тогда понимали, что из Шестеркина получится голкипер уровня ? Вы ведь наверняка знаете его еще со школы « ».

– Конечно, с «Крыльев»! Знаю его еще с детства. Начинал тренировать Игоря, когда ему было еще шесть лет. Тогда я работал в клубной школе и выпускал 1986 год рождения, где играли Миша Юньков и . Но параллельно два раза в неделю, помимо работы со своей командой, вел вратарские тренировки для ребят со всей школы. Один день работал со старшими, другой – с младшими.

Так вот с младшенькими выходил Игорь Шестеркин. Я его почему еще тогда запомнил – у него ведь фамилия запоминающаяся была. Разумеется, в шесть лет он еще не выделялся по способностям. Но фамилию забыть было трудно.

Потом начал следить за ним, когда он играл за команду 1995 года, которую вел Игорь Ефимов, ставший моим соратником и помощником в олимпийской сборной. И когда я взял следующий выпуск 1993 года, то брал на турниры некоторых ребят из его команды, даже несмотря на двухлетнюю разницу в возрасте – того же Егора Юдова.

Игорь уже тогда выделялся. Когда я оказался в «Спартаке», то сделал все, чтобы забрать его с драфта . Хотя, это дороговато стоило для небогатого клуба. Однако в итоге нашел возможности, чтобы мы заплатили два миллиона.

– Он же тогда выделялся уверенной игрой клюшкой?

– Да, уже тогда выделялся своим игроцким стилем и импонировал мне. Плюс он всегда улучшал свои физические кондиции. Игра клюшкой ведь зависит и от силы в руках, – сказал главный тренер «Лады».