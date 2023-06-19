Представитель «Колорадо» сообщил, что Ничушкин должен присоединиться к команде в тренировочном лагере

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

«Колорадо» ожидает участие Валерия Ничушкина в тренировочном лагере.

Представитель «Эвеланш» сообщил, что российский нападающий в сентябре должен начать подготовку к следующему сезону вместе с командой в тренировочном лагере

Напомним, что Валерий Ничушкин пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4) после инцидента в отеле.

Сообщалось, что 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда «Колорадо» в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Российский хоккеист покинул отель в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба. После этого он больше не выходил на лед. 

Недавно стало известно, что игрок и его жена находятся в России. Полиция Сиэтла и НХЛ ранее сообщили, что не ведут расследование инцидента с Ничушкиным.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Один будет или с уроженкой Украины?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
верните уже Ирке паспорт!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий