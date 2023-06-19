Представитель «Колорадо» сообщил, что Ничушкин должен присоединиться к команде в тренировочном лагере

«Колорадо» ожидает участие Валерия Ничушкина в тренировочном лагере.

Представитель «Эвеланш» сообщил, что российский нападающий в сентябре должен начать подготовку к следующему сезону вместе с командой в тренировочном лагере

Напомним, что пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4) после инцидента в отеле.

Сообщалось, что 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда « » в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Российский хоккеист покинул отель в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба. После этого он больше не выходил на лед.

Недавно стало известно, что игрок и его жена находятся в России. Полиция Сиэтла и ранее сообщили, что не ведут расследование инцидента с Ничушкиным.