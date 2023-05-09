Генменеджер «Колорадо» о Ничушкине: «Сейчас мы не можем комментировать ситуацию. Надеемся, он будет важной частью команды в будущем»

Теги Колорадо НХЛ Крис Макфарленд Валерий Ничушкин Хоккей

Генменеджер «Колорадо» высказался о ситуации с Валерием Ничушкиным.

Нападающий «Колорадо» пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4).

Ранее стало известно, что за несколько часов до третьей игры серии полиция Сиэтла обнаружила девушку в номере Ничушкина в гостинице. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Имя хоккеиста фигурирует в сообщении о происшествии.

«В настоящее время мы не можем комментировать ситуацию с Валом.

Он был очень важной частью нашей команды в прошлом, и мы надеемся, что он будет очень важной частью нашей команды в будущем», – сказал Крис Макфарленд

Полиция Сиэтла не расследует инцидент с пьяной девушкой в номере Ничушкина. К приезду скорой она была в вестибюле отеля (Seattle Times)

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10 комментариев

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Костя Кот
ощущение, что там жесть какая-то
+21
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Сергей Кот
понятно, что опять ничего непонятно. если там действительно была только пьяная девушка, и даже никакого расследования не ведется, то почему его нафиг забанили на весь ПО и где он вообще?
+10
-1
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pztpzhmx66
Да что там случилось то
+7
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+7
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Maxim Shumov
Уже начинает создаваться ощущение, что дело там не ограничилось просто пьянкой и проституткой. Раз Вэла до конца ПО убрали из состава и до сих пор не дают никаких комментариев, появляются мысли, что там и криминал мог быть.
+3
0
+3
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Сергей Орлов
Ответ Костя Кот
ощущение, что там жесть какая-то
тоже так думаю)
+2
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Miknik
Как бы Валера не стал нашей Грайнднер
+2
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Андрей Еремушкин
"И мы надеемся, что он будет частью нашей команды в будущем " ... Ощущение, что решение о будущем Вэла, принимать будет не Колорадо.
+1
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сергей егоров
Мудак. Деревня. Все просрал
0
0
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alex_tankist_nagibator_2010_super
А на черной скамье, на скамье подсудимых,
Сидит дочь прокурора и какой-то жиган…

Такое ощущение, что пьяная девочка - не простая путана…
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Uliss_fc
Ответ Костя Кот
ощущение, что там жесть какая-то
Жесть, но уголовкой и не пахнет?
Тогда это похоже на индийский фильм.
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