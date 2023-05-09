Генменеджер «Колорадо» о Ничушкине: «Сейчас мы не можем комментировать ситуацию. Надеемся, он будет важной частью команды в будущем»

Генменеджер «Колорадо» высказался о ситуации с Валерием Ничушкиным.

Нападающий «Колорадо» пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4).

Ранее стало известно, что за несколько часов до третьей игры серии полиция Сиэтла обнаружила девушку в номере Ничушкина в гостинице. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Имя хоккеиста фигурирует в сообщении о происшествии.

«В настоящее время мы не можем комментировать ситуацию с Валом.

Он был очень важной частью нашей команды в прошлом, и мы надеемся, что он будет очень важной частью нашей команды в будущем», – сказал Крис Макфарленд.

Полиция Сиэтла не расследует инцидент с пьяной девушкой в номере Ничушкина. К приезду скорой она была в вестибюле отеля (Seattle Times)