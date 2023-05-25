Зислис о Ничушкине: «История с девушкой – поклеп и неправда. У Валерия все хорошо, он продолжит выступать за «Колорадо»

Михаил Зислис сообщил, что Валерий Ничушкин продолжит выступать за «Колорадо».

Нападающий пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4).

Ранее стало известно, что за несколько часов до третьей игры серии полиция Сиэтла обнаружила девушку в номере Ничушкина в гостинице. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Имя хоккеиста фигурирует в сообщении о происшествии.

«Узнал, что у все хорошо. История с девушкой – поклеп и неправда.

В данный момент Валерий занимается собственным здоровьем, восстанавливаясь после старых травм.

Ничушкин продолжит спокойно выступать за «Колорадо», что никогда и не ставилось в самом клубе под сомнение», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Зислис.

Генменеджер «Колорадо» о Ничушкине: «Сейчас мы не можем комментировать ситуацию. Надеемся, он будет важной частью команды в будущем»

Полиция Сиэтла не расследует инцидент с пьяной девушкой в номере Ничушкина. К приезду скорой она была в вестибюле отеля (Seattle Times)