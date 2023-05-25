Зислис о Ничушкине: «История с девушкой – поклеп и неправда. У Валерия все хорошо, он продолжит выступать за «Колорадо»
Михаил Зислис сообщил, что Валерий Ничушкин продолжит выступать за «Колорадо».
Нападающий пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4).
Ранее стало известно, что за несколько часов до третьей игры серии полиция Сиэтла обнаружила девушку в номере Ничушкина в гостинице. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Имя хоккеиста фигурирует в сообщении о происшествии.
«Узнал, что у Валерия Ничушкина все хорошо. История с девушкой – поклеп и неправда.
В данный момент Валерий занимается собственным здоровьем, восстанавливаясь после старых травм.
Ничушкин продолжит спокойно выступать за «Колорадо», что никогда и не ставилось в самом клубе под сомнение», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Зислис.
Генменеджер «Колорадо» о Ничушкине: «Сейчас мы не можем комментировать ситуацию. Надеемся, он будет важной частью команды в будущем»
Полиция Сиэтла не расследует инцидент с пьяной девушкой в номере Ничушкина. К приезду скорой она была в вестибюле отеля (Seattle Times)
Ничушкин может и возобновит игры и будет все как раньше, но то что он тут совсем не при делах я не верю, также как и в историю с Панариным в молодежке про которую Артем обещал как-то летом всем поведать, но видимо забыл.
спасибо, Зислис
огнем, водой и как постоянно лгут журналисты спорт-экспресса.