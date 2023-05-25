Зислис о Ничушкине: «История с девушкой – поклеп и неправда. У Валерия все хорошо, он продолжит выступать за «Колорадо»

Теги травмы Колорадо НХЛ Михаил Зислис Валерий Ничушкин Спорт-Экспресс Хоккей

Михаил Зислис сообщил, что Валерий Ничушкин продолжит выступать за «Колорадо».

Нападающий пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4).

Ранее стало известно, что за несколько часов до третьей игры серии полиция Сиэтла обнаружила девушку в номере Ничушкина в гостинице. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Имя хоккеиста фигурирует в сообщении о происшествии.

«Узнал, что у Валерия Ничушкина все хорошо. История с девушкой – поклеп и неправда.

В данный момент Валерий занимается собственным здоровьем, восстанавливаясь после старых травм.

Ничушкин продолжит спокойно выступать за «Колорадо», что никогда и не ставилось в самом клубе под сомнение», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Зислис.

Генменеджер «Колорадо» о Ничушкине: «Сейчас мы не можем комментировать ситуацию. Надеемся, он будет важной частью команды в будущем»

Полиция Сиэтла не расследует инцидент с пьяной девушкой в номере Ничушкина. К приезду скорой она была в вестибюле отеля (Seattle Times)

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
Ответ Лена Новикова
А почему тогда отстранили от игр?
потому что у валерия все хорошо)
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лена Новикова
А почему тогда отстранили от игр?
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NeAngel
Как-то так исторически вышло, что всем новостям которые выходят от журналистов СЭ я не верю и что-то мне подсказывает, что не зря. Просто так человека отстранили от игр в ПО, никто до сих пор не дал ни одного внятного объяснения или интервью. Все это поклёп, ага, а солнце долбаный фонарь.
Ничушкин может и возобновит игры и будет все как раньше, но то что он тут совсем не при делах я не верю, также как и в историю с Панариным в молодежке про которую Артем обещал как-то летом всем поведать, но видимо забыл.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
4k7shv9zrw
Ответ NeAngel
Как-то так исторически вышло, что всем новостям которые выходят от журналистов СЭ я не верю и что-то мне подсказывает, что не зря. Просто так человека отстранили от игр в ПО, никто до сих пор не дал ни одного внятного объяснения или интервью. Все это поклёп, ага, а солнце долбаный фонарь. Ничушкин может и возобновит игры и будет все как раньше, но то что он тут совсем не при делах я не верю, также как и в историю с Панариным в молодежке про которую Артем обещал как-то летом всем поведать, но видимо забыл.
Зилису то откуда знать? Если только ему от агента Валеры на Сбер 10к с текстом того что нужно опубликовать не пришло 😅
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
дело ясное, что дело темное.
спасибо, Зислис
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Radik_2.0
Тубольцева пишет что у Валерия не всё так гладко, как говорит Зислис. короче, пока Ничушкин сам не расскажет (а он это вряд ли сделает) мы правды не узнаем. не с проста ни игрок, ни Колорадо никак не комментируют ситуацию до сих пор
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Клиторман
Ну, если поклёп, то тогда другая веская причина есть почему его отстранили. Но, главное что у Валеры всё хорошо. 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RWMen
Можно без устали наблюдать за 3 вещами:
огнем, водой и как постоянно лгут журналисты спорт-экспресса.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tan_kette
У Валерия всё хорошо, просто нашли у него в номере отзвиздяканную даму 28 лет, в состоянии опьянения при осмотре пострадавшей врач пожарной охраны получил в морду, после чего приехала полиция, даму без документов коротко допросили. Паспорт дамы скоммуниздил какойто нехороший гуй, по словам дамы она из РФ. Сам Ничушкин после инфы о прибытии полиции слинял в неизвестном направлении за 3 часа до игры с Колунами Сиэтла, и в игре не участвовал. А в остальном прекрасная маркиза всё харашо, всё харашо!!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий