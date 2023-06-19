Кугрышев заработает 20 млн рублей за год в «Ладе». В контракте предусмотрен бонус за результативность (Metaratings)

Теги Лада КХЛ Дмитрий Кугрышев деньги Хоккей

Дмитрий Кугрышев заработает 20 млн рублей за год в «Ладе».

Как сообщает Metaratings, в соглашении форварда также предусмотрен бонус за набранные результативные баллы.

Ранее стало известно, что «Лада» подписала контракт с Кугрышевым на год.

В минувшем сезоне Кугрышев играл за «Спартак» и «Витязь». Всего он провел 49 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (7+7) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 5 матчей, не набрав очков.

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3 комментария

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Maluma Amulam
Куда ему сыпете то столько?)) ох уж эта кхл
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Caniball
Этот игрок не стоит такой з/п.
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The next One
М-да из национальной сборной превратился вот в это.
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