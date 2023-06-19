Кугрышев заработает 20 млн рублей за год в «Ладе». В контракте предусмотрен бонус за результативность (Metaratings)

Дмитрий Кугрышев заработает 20 млн рублей за год в «Ладе».

Как сообщает Metaratings, в соглашении форварда также предусмотрен бонус за набранные результативные баллы.

Ранее стало известно, что «Лада» подписала контракт с Кугрышевым на год.

В минувшем сезоне Кугрышев играл за «Спартак» и «Витязь». Всего он провел 49 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (7+7) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 5 матчей, не набрав очков.