Кугрышев заработает 20 млн рублей за год в «Ладе». В контракте предусмотрен бонус за результативность (Metaratings)
Дмитрий Кугрышев заработает 20 млн рублей за год в «Ладе».
Как сообщает Metaratings, в соглашении форварда также предусмотрен бонус за набранные результативные баллы.
Ранее стало известно, что «Лада» подписала контракт с Кугрышевым на год.
В минувшем сезоне Кугрышев играл за «Спартак» и «Витязь». Всего он провел 49 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (7+7) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 5 матчей, не набрав очков.
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