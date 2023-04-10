Гимнастка Кудрявцева о свадьбе с Кугрышевым: «Он говорит: «Вот посмотри, у Даши Радуловой свадьба была. Они как пышно расписываются, так потом быстро и разводятся»

Теги Ак Барс Витязь Александр Радулов КХЛ Дмитрий Кугрышев Дарья Дмитриева Яна Кудрявцева Хоккей

Яна Кудрявцева рассказала, почему у них с Дмитрием Кугрышевым не было пышной свадебной церемонии.

– Свадьбы вообще не было? Вы просто расписались?

– Ну как свадьба, в ресторане были только родители, семья.

– Его тоже, да, прилетели?

– Его тоже, да, ну он из Саратова, семья тоже прилетела. Спокойно было – мне ни выпить, ни закусить уже.

– Родители не плакали?

– Нет. И муж как-то спокойно.

– А ты? Ты же говоришь: я эмоциональная.

– Ну не такая, что буду плакать из-за свадьбы. В принципе, если я расстраиваюсь, могу сильно заплакать, если радуюсь – заплакать от счастья.

– Ну вот, это радостный момент же – свадьба.

– Ну не могу сказать, это было ожидаемо.

– Мне Даша Нагорная в интервью сказала, что она с удовольствием повторила бы свадебную церемонию с Никитой через 10 лет. Говорит: «Мне бы и платье сейчас другое больше понравилось, и все как сделано». А у вас, получается. вообще пышного торжества не было. Ты думала с Димой на годовщину какую-то сделать прямо торжество?

– Я хотела, предлагала ему, он говорит: «Колхоз».

– Почему? Можно же сделать не колхозно, можно сделать со вкусом.

– Нет, он говорит: «Вот, все гуляют, вот посмотри, например, у Даши Радуловой такая свадьба была. Они как пышно расписываются, так потом быстро и разводятся». Я говорю: «Ну ладно».

– Вы можете не так помпезно сделать.

– Ну он просто не любит все это. Со временем причем: когда я с ним знакомилась, он, наоборот, душа компании, у него все друзья, а потом, со временем, [стал] спокойнее, люди меняются вот так.

– А тебе не обидно? Мне кажется, ты, как девочка, хочешь красивое платье, чтобы ты шла по этой дорожке...

– Думаю, если бы я сильно хотела, я бы добилась своего. Развела бы (смеется). Видимо, пока не настолько хочу. А со временем – даже не знаю, есть ли смысл уже в этом, уже дети… – сказала 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике и жена нападающего «Витязя» в интервью Алле Шишкиной.

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12 комментариев

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Азамат011989
"Пышно женятся, потом через полгода разводятся" - это про каждый второй брак в России
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Lermont
Профессионализм "журналиста" зашкаливает
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Gaboriknn
Наконец годнота пошла
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nnn nik
Ну, он из Саратова.....
Какая добрая жена)))))
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КараТэ
Главное слово тут могла бы развести.Все остальное можно оставить за кадром.Все эти девушки рядом просто легкого поведения.Стоит к этому привыкнуть
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prus_3
Думаю, Радул запомнит эти слова.
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jonnysilverhand01
Жесть, Лера по молодым пошла ?
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Геннадий Тёкин
Довольно оперативно Спортс сообщил результат...
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Лейтенант Гофмиллер
Ну, Кудрявцева, ну хватит "нукать".
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Deathspell Omega
Вместо новостей, например, о ВХЛ, где начинается финал "Сокол" - "Химик", мы видим вот это...
Какая-то небинарная личность по имени "Алексей Белоус" смотрит бабьи ю-тубы и публикует оттуда новости...
Уже третью....
Атличный контент, спортсру...
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Dundee
Зачем эти розовые мюсли в главных новостях?)
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ДЖИН
ну хотя бы почпокаться перед разводом , да можно успеть..
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