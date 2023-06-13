Дмитрий Яшкин: «Ротенберг – мотиватор, ведет себя эмоционально. Он внимательно присматривается к происходящему в НХЛ»

Дмитрий Яшкин считает Романа Ротенберга мотиватором.

– – самый эмоциональный тренер в вашей карьере?

– Я бы так не сказал, поскольку у меня было много эмоциональных тренеров за карьеру. Роман Борисович – мотиватор. При этом он ведет себя достаточно эмоционально.

Ротенберг внимательно присматривается к происходящему в НХЛ, ведь у нас календарь игр уже приближается к тому, что мы видим в Америке.

Тренировочного процесса как такового в по ходу сезона было мало из-за тяжелого календаря – больше времени уделяли теории и восстановлению. Любому игроку этот подход понравится.

Если сравнивать, например, Владимира Васильевича Крикунова и Романа Борисовича, то разница между ними ощутимая.

В «Динамо» нам теории давали гораздо больше. Но раньше и график игр был другим.

– Может ли Ротенберг вырасти в тренера-победителя?

– Время покажет, – сказал бывший нападающий СКА, который перешел в «Ак Барс».