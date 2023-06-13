Дмитрий Яшкин: «Ротенберг – мотиватор, ведет себя эмоционально. Он внимательно присматривается к происходящему в НХЛ»

Теги СКА Владимир Крикунов КХЛ Дмитрий Яшкин Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Яшкин считает Романа Ротенберга мотиватором.

Роман Ротенберг – самый эмоциональный тренер в вашей карьере?

– Я бы так не сказал, поскольку у меня было много эмоциональных тренеров за карьеру. Роман Борисович – мотиватор. При этом он ведет себя достаточно эмоционально.

Ротенберг внимательно присматривается к происходящему в НХЛ, ведь у нас календарь игр уже приближается к тому, что мы видим в Америке.

Тренировочного процесса как такового в СКА по ходу сезона было мало из-за тяжелого календаря – больше времени уделяли теории и восстановлению. Любому игроку этот подход понравится.

Если сравнивать, например, Владимира Васильевича Крикунова и Романа Борисовича, то разница между ними ощутимая.

В «Динамо» нам теории давали гораздо больше. Но раньше и график игр был другим.

– Может ли Ротенберг вырасти в тренера-победителя?

– Время покажет, – сказал бывший нападающий СКА, который перешел в «Ак Барс».

8 комментариев

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Cruel Snake
Он просто обычный ######## и пример понятно с кого взял
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vizaslayer
А почему к нхл присматривается, уже туда метит на бортик вступать, на судеек покрикивать ? ))
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Sergejs Fedotovs
На самом деле, у Ротенберга после финала с ЦСКА сильно упали шансы стать тренером-победителем. Потому, как выяснилось, что если противник умеет в тактику, то никакие судьи помочь не могут
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Sergejs Fedotovs
Ответ vizaslayer
А почему к нхл присматривается, уже туда метит на бортик вступать, на судеек покрикивать ? ))
К счастью, в НХЛ есть строгие правила и конкурс на покупку клубов - одних денег Газпрома не хватит
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КараТэ
Скоро Ромочка вслед за дедушкой пойдет «отдыхать»
Просто подождём 😎
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Евгений Кузнецов
Лучше бы присматривался к играм КХЛ...
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Олег
Рома Дилетант и этим всё сказано...
Присматривайся не Присматривайся...
Толку не будет...
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