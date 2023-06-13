Дмитрий Яшкин: «Ротенберг – мотиватор, ведет себя эмоционально. Он внимательно присматривается к происходящему в НХЛ»
Дмитрий Яшкин считает Романа Ротенберга мотиватором.
– Роман Ротенберг – самый эмоциональный тренер в вашей карьере?
– Я бы так не сказал, поскольку у меня было много эмоциональных тренеров за карьеру. Роман Борисович – мотиватор. При этом он ведет себя достаточно эмоционально.
Ротенберг внимательно присматривается к происходящему в НХЛ, ведь у нас календарь игр уже приближается к тому, что мы видим в Америке.
Тренировочного процесса как такового в СКА по ходу сезона было мало из-за тяжелого календаря – больше времени уделяли теории и восстановлению. Любому игроку этот подход понравится.
Если сравнивать, например, Владимира Васильевича Крикунова и Романа Борисовича, то разница между ними ощутимая.
В «Динамо» нам теории давали гораздо больше. Но раньше и график игр был другим.
– Может ли Ротенберг вырасти в тренера-победителя?
– Время покажет, – сказал бывший нападающий СКА, который перешел в «Ак Барс».
Просто подождём 😎
Присматривайся не Присматривайся...
Толку не будет...