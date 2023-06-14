Дмитрий Яшкин: «Все хотят Кубок Гагарина, а «Ак Барс» сможет за него побороться. Мы с Радуловым медведи в одной берлоге? Два медведя лучше, чем один»
Дмитрий Яшкин объяснил причины перехода в «Ак Барс».
– Ваш контракт с «Ак Барсом» был ожидаемым событием. Долго ли думали, чтобы принять предложение на три года?
– Альтернативы были. Но любой человек понимает, кто считался главным претендентом.
Все хотят выиграть кубок, и «Ак Барс» – именно та команда, которая сможет за него побороться в ближайшее время. Она это показала и в прошедшем сезоне.
– Вы в хороших отношениях с Вадимом Шипачевым, с которым вместе играли в «Динамо». Звонил ли он и уговаривал ли вас перейти в «Ак Барс»?
– Мы общались и в этом сезоне, и в прошлом. И сейчас мы с ним тоже созванивались.
Это не выглядело так, что он каждый день со мной общался. Я знаю, что от Вадима можно ждать, поэтому отчасти иду уже в знакомый коллектив.
– Общались уже с Зинэтулой Билялетдиновым?
– Встретились с ним пару дней назад и хорошо поговорили.
– Означает ли это, что он останется на посту главного тренера?
– Не могу ответить на этот вопрос. Встреча была непродолжительной, но мне очень понравилась. Зинэтула Хайдарович – могучая персона. Было бы очень интересно с ним поработать.
– Другая могучая персона «Ак Барса» – Александр Радулов. Уживутся ли с вашим приходом два медведя в одной берлоге?
– Мы давно знакомы. Пересекались в НХЛ, тренировались вместе во время предсезонки. Так что никаких проблем с ним быть не должно.
На церемонии закрытия КХЛ Радулов втихую спрашивал меня про переход в «Ак Барс». Можно сказать, что приглашал в команду.
Медведи в одной берлоге? Два медведя лучше, чем один. Если будем выходить вместе, создадим много неприятностей соперникам.
Саня – огромный мастер как с точки зрения индивидуального мастерства, так одновременно и сильный командный хоккеист. Жду момента, когда мы с ним сыграем, – сказал Дмитрий Яшкин.
С хорошим настроем вливается в боевой коллектив...👏
Результат должен оправдать ожидания!💪
Удачных побед АБ!✊✌✌✌✌