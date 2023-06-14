Яшкин о возвращении в НХЛ: «Надежда умирает последней. Сейчас у меня лучший возраст. Через три года буду готов рассмотреть интересные предложения»

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин допустил, что еще вернется в НХЛ.

— Трехлетний контракт [с « »] означает, что вы уже закрыли себе дорогу в ?

— Я бы так не сказал. Надежда умирает последней. Сейчас у меня лучший возраст. Даже через три года, если появится интересное предложение, буду готов его рассмотреть.

Со стороны клубов НХЛ вариантов в это межсезонье не было. Считаю, что сделал правильный выбор, – сказал , выступавший ранее за «Аризону» и «Сент-Луис».