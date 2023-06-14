Яшкин о возвращении в НХЛ: «Надежда умирает последней. Сейчас у меня лучший возраст. Через три года буду готов рассмотреть интересные предложения»
Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин допустил, что еще вернется в НХЛ.
— Трехлетний контракт [с «Ак Барсом»] означает, что вы уже закрыли себе дорогу в НХЛ?
— Я бы так не сказал. Надежда умирает последней. Сейчас у меня лучший возраст. Даже через три года, если появится интересное предложение, буду готов его рассмотреть.
Со стороны клубов НХЛ вариантов в это межсезонье не было. Считаю, что сделал правильный выбор, – сказал Яшкин, выступавший ранее за «Аризону» и «Сент-Луис».
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