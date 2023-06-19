Владимир Грудинин о женском Суперкубке: «Впервые побывал на футбольном матче. Приходили поддержать ЦСКА, кричали, болели. Впечатления остались классные»

Владимир Грудинин поделился впечатлениями от матча за женский Winline Суперкубок России.

Женская футбольная команда ЦСКА уступила «Зениту» (1:1, 4:5 по пен.).

«В субботу я впервые побывал на футбольном матче, для меня это как-то необыкновенно, необычно и интересно.

Мы приходили поддержать женскую футбольную команду ЦСКА, кричали, болели. Впечатления от посещения остались классные.

Да, не получилось достичь цели в этот раз, но все впереди. Красно-синий самый сильный!» – сказал хоккеист ЦСКА.

Женский Суперкубок – топ. «Зенит» взял первый, ЦСКА проиграл 3-й подряд

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