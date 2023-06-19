Владимир Грудинин о женском Суперкубке: «Впервые побывал на футбольном матче. Приходили поддержать ЦСКА, кричали, болели. Впечатления остались классные»

Теги ЦСКА женский футбол OLIMPBET Суперкубок России КХЛ ЦСКА жен Женская футбольная Суперлига Владимир Грудинин Хоккей

Владимир Грудинин поделился впечатлениями от матча за женский Winline Суперкубок России.

Женская футбольная команда ЦСКА уступила «Зениту» (1:1, 4:5 по пен.).

«В субботу я впервые побывал на футбольном матче, для меня это как-то необыкновенно, необычно и интересно.

Мы приходили поддержать женскую футбольную команду ЦСКА, кричали, болели. Впечатления от посещения остались классные.

Да, не получилось достичь цели в этот раз, но все впереди. Красно-синий самый сильный!» – сказал хоккеист ЦСКА.

Женский Суперкубок – топ. «Зенит» взял первый, ЦСКА проиграл 3-й подряд

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5 комментариев

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HI MARS
Что за кликбейт?Напишите хоккеист Грудинин.Я сюда только из-за коммуниста перешёл
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ApXuMaHqPuT
Я на женский футбол никогда не ходил, но в этот раз точно пойду...
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Tollie
спортс держит марку :) заголовок отличный, думаю, 95% зашли в новость именно из-за того самого :))

5% оставшихся живут в информационном вакууме.
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chernika from S-Pb
Владимир Грудинин.
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Lindeman
Ответ HI MARS
Что за кликбейт?Напишите хоккеист Грудинин.Я сюда только из-за коммуниста перешёл
Я уже и забыл, что такой коммунист есть
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