Форвард ЦСКА Соркин привез Кубок Гагарина в Дубну
Максим Соркин показал Кубок Гагарина болельщикам в Дубне.
«Наш Макс Соркин устроил в Дубне настоящий праздник!
В детстве в этом подмосковном городе армейский нападающий проводил почти каждое лето. Не так давно в доме культуры «Мир» прошла фото и автограф-сессия – получилось душевно!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Сергея Федорова победила «Ак Барс» в финальной серии плей-офф КХЛ в прошедшем сезоне.
Фото: телеграм-канал ЦСКА
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