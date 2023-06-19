Форвард ЦСКА Соркин привез Кубок Гагарина в Дубну

Максим Соркин показал Кубок Гагарина болельщикам в Дубне.

«Наш Макс Соркин устроил в Дубне настоящий праздник!

В детстве в этом подмосковном городе армейский нападающий проводил почти каждое лето. Не так давно в доме культуры «Мир» прошла фото и автограф-сессия – получилось душевно!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Сергея Федорова победила «Ак Барс» в финальной серии плей-офф КХЛ в прошедшем сезоне.

Фото: телеграм-канал