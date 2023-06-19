Глава профсоюза игроков об «Аризоне»: «Хоккеисты НХЛ играют на арене колледжа – это неправильно. Это нехорошо для хоккея»
Глава профсоюза игроков НХЛ высказался о ситуации с «Аризоной».
Жители пригорода Финикса Темпе не поддержали на референдуме предложенный клубом вариант строительства новой арены.
В следующем сезоне «Аризона» продолжит играть на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны.
«Игроки Национальной хоккейной лиги играют на арене колледжа.
Игроки, которые вступают в расцвет своей карьеры, играют на этой арене несколько сезонов – это просто неправильно. Это нехорошо для игры», – сказал Марти Уолш.
А если играть на арене баскетбольного Финикса? Да баскетбольные арены не слишком удобны для просмотра хоккея, но это касается только нескольких угловых трибун.
А так арена расположена в городе численностью 1,6 млн человек
играть на искусственном льду было бы неправильно, не хорошо для хоккея😆