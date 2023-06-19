Глава профсоюза игроков об «Аризоне»: «Хоккеисты НХЛ играют на арене колледжа – это неправильно. Это нехорошо для хоккея»

Глава профсоюза игроков НХЛ высказался о ситуации с «Аризоной».

Жители пригорода Финикса Темпе не поддержали на референдуме предложенный клубом вариант строительства новой арены.

В следующем сезоне « » продолжит играть на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны.

«Игроки Национальной хоккейной лиги играют на арене колледжа.

Игроки, которые вступают в расцвет своей карьеры, играют на этой арене несколько сезонов – это просто неправильно. Это нехорошо для игры», – сказал Марти Уолш.