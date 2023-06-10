Доун о Мэттьюсе: «У нас прекрасные отношения. Если я смогу чем-то помочь «Торонто» с его контрактом, то сделаю это. Но решение принимать ему»

Теги Торонто Аризона Шейн Доун НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Шейн Доун сказал, что попробует помочь «Торонто» продлить контракт с Остоном Мэттьюсом.

25-летний форвард может выйти на рынок свободных агентов летом 2024 года. 

«Я восхищаюсь им и наслаждаюсь его игрой. У нас прекрасные отношения. Он катался со мной с 16 лет. Это всегда было весело. 

У него есть право принять решение. Я буду помогать Брэду Треливингу и клубу всеми возможными способами.

Если я смогу чем-то помочь с его контрактом, то сделаю это. Но решение принимать ему. Так или иначе, я рад возможности поработать с ним еще какое-то время», – сказал Доун, назначенный на должность специального советника генерального менеджера клуба.

Напомним, что Мэттьюс вырос в штате Аризона и в детстве болел за «Койотис». Доун был многолетним капитаном клуба. 

Мэттьюс может продлить контракт с «Торонто» с зарплатой 14 млн долларов в год, Нюландер – 9 млн долларов в год

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