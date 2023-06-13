Губернатор Коннектикута о возможном переезде «Аризоны» в Хартфорд: «Я разговаривал с Беттмэном. Мы любим хоккей. Субсидировать команду не придется»

Губернатор Коннектикута высказался о планах привезти команду НХЛ в Хартфорд.

Нед Ламонт рассказал, что существует группа, располагающая средствами для того, чтобы купить «Аризону» и перевезти клуб в Хартфорд.

Ранее стало известно, что жители пригорода Финикса Темпе не поддержали на референдуме предложенный клубом вариант строительства спортивно-развлекательного комплекса. В следующем сезоне « » продолжит играть на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны.

«Я разговаривал с , комиссионером НХЛ.

Прямо сейчас у «Койотис» нет места для проведения матчей на постоянной основе, поэтому они осматриваются, пытаясь найти варианты. Коннектикут определенно находится в поле зрения. Это хоккейный центр, мы любим хоккей.

Я сказал Беттмэну, что это место наполнено хоккейным энтузиазмом. Субсидировать эту команду не придется, люди будут любить эту команду», – сказал политик в интервью This Week in Connecticut.

Арена XL Center в Хартфорде, где ранее играли «Уэйлерс», была построена 48 лет назад и нуждается в капитальном ремонте.

На прошлой неделе Ламонт и руководители законодательных органов согласовали выделение 80 млн долларов на реконструкцию арены.

Беттмэн не хочет спешить с переездом «Аризоны»: «Это один из крупнейших рынков. НХЛ сейчас сильнее, чем 20-30 лет назад»