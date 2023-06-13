Губернатор Коннектикута о возможном переезде «Аризоны» в Хартфорд: «Я разговаривал с Беттмэном. Мы любим хоккей. Субсидировать команду не придется»

Теги Аризона Гэри Беттмэн НХЛ Хартфорд Вулф Пэк Хартфорд Хоккей

Губернатор Коннектикута высказался о планах привезти команду НХЛ в Хартфорд.

Нед Ламонт рассказал, что существует группа, располагающая средствами для того, чтобы купить «Аризону» и перевезти клуб в Хартфорд.

Ранее стало известно, что жители пригорода Финикса Темпе не поддержали на референдуме предложенный клубом вариант строительства спортивно-развлекательного комплекса. В следующем сезоне «Аризона» продолжит играть на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны.

«Я разговаривал с Гэри Беттмэном, комиссионером НХЛ.

Прямо сейчас у «Койотис» нет места для проведения матчей на постоянной основе, поэтому они осматриваются, пытаясь найти варианты. Коннектикут определенно находится в поле зрения. Это хоккейный центр, мы любим хоккей.

Я сказал Беттмэну, что это место наполнено хоккейным энтузиазмом. Субсидировать эту команду не придется, люди будут любить эту команду», – сказал политик в интервью This Week in Connecticut. 

Арена XL Center в Хартфорде, где ранее играли «Уэйлерс», была построена 48 лет назад и нуждается в капитальном ремонте.

На прошлой неделе Ламонт и руководители законодательных органов согласовали выделение 80 млн долларов на реконструкцию арены.

Беттмэн не хочет спешить с переездом «Аризоны»: «Это один из крупнейших рынков. НХЛ сейчас сильнее, чем 20-30 лет назад»

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3 комментария

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Einfach Safari
Хартфорд отличный вариант, хоккей там любят, надеюсь на возвращение Китобоев в НХЛ
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Radik_2.0
для тех, кто не в курсе. до 1997 года в Хартфорде была команда НХЛ, Уэйлерс. в последние годы своего существования команда не попадала в плей-офф, несла убытки. по итогу команда перебралась в Каролину и стала Харрикейнс
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Александр Тараканов
В принципе неплохой вариант.
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