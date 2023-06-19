Терещенко о ЧМ-2008: «Задача канадцев – смести соперника на первых минутах, задавить. Мы приняли вызов, выдержали. Оказались лучше и обыграли их»
Алексей Терещенко поделился воспоминаниями о ЧМ по хоккею-2008.
15 лет назад сборная России под руководством Вячеслава Быкова выиграла чемпионат мира-2008 в Квебеке. В финальном матче россияне обыграли сборную Канады (5:4 ОТ). Форвард Илья Ковальчук стал автором дубля, в том числе забросив победную шайбу в овертайме.
– В финале шло такое столкновения характеров и показалось, что в концовке хозяева дрогнули.
– Не думаю, что они дрогнули. Просто, если вспомнить игру канадцев, то их задача всегда – смести соперника на первых минутах, задавить. А мы приняли вызов, те же самые скорости, силовая борьба – и выдержали.
Да, им удалось вести долго в счете, но мы были готовы к такому противостоянию. Просто оказались лучше и поэтому их обыграли.
– Помните эмоции, когда Ковальчук забил победный, пятый гол?
– Нет, это было просто какое-то сумасшествие. Эмоции, которые не передать словами! Там такая атмосфера в Квебеке царила! Даже, когда проводили товарищеский матч, пришел полный дворец. Саню Радулова показали на экране «Колизея», и начал весь стадион скандировать его фамилию. Потрясающе! Там люди просто помешаны на хоккее. И, кстати, наших болельщиков собралось очень много.
– Да, тогда начали массово болеть за сборную даже за пределами России.
– Мне кажется, что московский чемпионат мира очень повлиял. Тогда ребятам не повезло в полуфинале. Но уже такой ажиотаж возник в российской столице. Быков сделал так, что сборную стали уважать.
– В Берне по эмоциям чемпионат был более спокойный?
– Да, все прошло спокойнее. Но, если откровенно, и турнир был послабее – в плане звезд. У канадцев, правда, все равно приехали сильные хоккеисты, тот же Спецца, но таких было немного. Да и у нас основу составляли представители КХЛ. Но на тот момент уровень нашей лиги был очень высокий. Вполне конкурентоспособный с НХЛ.
Собралась ровная команда, где правильно оказались расставлены акценты, найден баланс. Лидеры получали больше игрового времени, но обид не возникало. Каждый знал, что от него тоже зависит результат матча, – сказал трехкратный чемпион мира Терещенко.
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