Терещенко о ЧМ-2008: «Задача канадцев – смести соперника на первых минутах, задавить. Мы приняли вызов, выдержали. Оказались лучше и обыграли их»

Алексей Терещенко поделился воспоминаниями о ЧМ по хоккею-2008.

15 лет назад сборная России под руководством выиграла чемпионат мира-2008 в Квебеке. В финальном матче россияне обыграли сборную (5:4 ОТ). Форвард Илья стал автором дубля, в том числе забросив победную шайбу в овертайме.

– В финале шло такое столкновения характеров и показалось, что в концовке хозяева дрогнули.

– Не думаю, что они дрогнули. Просто, если вспомнить игру канадцев, то их задача всегда – смести соперника на первых минутах, задавить. А мы приняли вызов, те же самые скорости, силовая борьба – и выдержали.

Да, им удалось вести долго в счете, но мы были готовы к такому противостоянию. Просто оказались лучше и поэтому их обыграли.

– Помните эмоции, когда Ковальчук забил победный, пятый гол?

– Нет, это было просто какое-то сумасшествие. Эмоции, которые не передать словами! Там такая атмосфера в Квебеке царила! Даже, когда проводили товарищеский матч, пришел полный дворец. Саню Радулова показали на экране «Колизея», и начал весь стадион скандировать его фамилию. Потрясающе! Там люди просто помешаны на хоккее. И, кстати, наших болельщиков собралось очень много.

– Да, тогда начали массово болеть за сборную даже за пределами России.

– Мне кажется, что московский чемпионат мира очень повлиял. Тогда ребятам не повезло в полуфинале. Но уже такой ажиотаж возник в российской столице. Быков сделал так, что сборную стали уважать.

– В Берне по эмоциям чемпионат был более спокойный?

– Да, все прошло спокойнее. Но, если откровенно, и турнир был послабее – в плане звезд. У канадцев, правда, все равно приехали сильные хоккеисты, тот же , но таких было немного. Да и у нас основу составляли представители . Но на тот момент уровень нашей лиги был очень высокий. Вполне конкурентоспособный с .

Собралась ровная команда, где правильно оказались расставлены акценты, найден баланс. Лидеры получали больше игрового времени, но обид не возникало. Каждый знал, что от него тоже зависит результат матча, – сказал трехкратный чемпион мира .