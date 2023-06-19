Терещенко о ЧМ-2008: «Задача канадцев – смести соперника на первых минутах, задавить. Мы приняли вызов, выдержали. Оказались лучше и обыграли их»

Теги Сборная России по хоккею болельщики Алексей Терещенко Вячеслав Быков Джейсон Спецца Илья Ковальчук Александр Радулов Сборная Канады по хоккею НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Алексей Терещенко поделился воспоминаниями о ЧМ по хоккею-2008.

15 лет назад сборная России под руководством Вячеслава Быкова выиграла чемпионат мира-2008 в Квебеке. В финальном матче россияне обыграли сборную Канады (5:4 ОТ). Форвард Илья Ковальчук стал автором дубля, в том числе забросив победную шайбу в овертайме.

– В финале шло такое столкновения характеров и показалось, что в концовке хозяева дрогнули.

– Не думаю, что они дрогнули. Просто, если вспомнить игру канадцев, то их задача всегда – смести соперника на первых минутах, задавить. А мы приняли вызов, те же самые скорости, силовая борьба – и выдержали.

Да, им удалось вести долго в счете, но мы были готовы к такому противостоянию. Просто оказались лучше и поэтому их обыграли.

– Помните эмоции, когда Ковальчук забил победный, пятый гол?

– Нет, это было просто какое-то сумасшествие. Эмоции, которые не передать словами! Там такая атмосфера в Квебеке царила! Даже, когда проводили товарищеский матч, пришел полный дворец. Саню Радулова показали на экране «Колизея», и начал весь стадион скандировать его фамилию. Потрясающе! Там люди просто помешаны на хоккее. И, кстати, наших болельщиков собралось очень много.

– Да, тогда начали массово болеть за сборную даже за пределами России.

– Мне кажется, что московский чемпионат мира очень повлиял. Тогда ребятам не повезло в полуфинале. Но уже такой ажиотаж возник в российской столице. Быков сделал так, что сборную стали уважать.

– В Берне по эмоциям чемпионат был более спокойный?

– Да, все прошло спокойнее. Но, если откровенно, и турнир был послабее – в плане звезд. У канадцев, правда, все равно приехали сильные хоккеисты, тот же Спецца, но таких было немного. Да и у нас основу составляли представители КХЛ. Но на тот момент уровень нашей лиги был очень высокий. Вполне конкурентоспособный с НХЛ.

Собралась ровная команда, где правильно оказались расставлены акценты, найден баланс. Лидеры получали больше игрового времени, но обид не возникало. Каждый знал, что от него тоже зависит результат матча, – сказал трехкратный чемпион мира Терещенко.

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9 комментариев

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ЭЮЯ
Повезло тогда, что Набоков стоял на голове и не позволил канадцам забить больше трех в первом периоде. Никогда не забуду кадр, когда с него слетела маска, и он был выжат, как лимон. А не прошло и 20мин. А могли бы отлететь также, как в Ванкувере через два года.
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Arsen_Kop
Ну , наконец-то, Терещенко что-то хорошее вспомнил))
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Кеша
Можно вспоминать всю жизнь и всегда буду помнить великолепный пас и шедевральный гол Ковальчука прервавший 15 лет без золота ЧМ для нашей страны! Проткнул всю оборону и голкипера , как шилом! Безумие и счастье на льду в составе нашей сборной , слезы радости наших болельщиков, счастье в глазах Быкова и полное опустошение в глазах канадцев. Канадцы отдали все силы в этой игре, спасибо им за самоотверженную игру , но мы были сильнее и вырвали победу после неутешительного начала.
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Alestern
Символично, что в тот Юбилейный год (столетие хоккея) Россия победила! Как бы доказав, что именно российский (советский) хоккей был лучшим за прошедший век.. и вообще это был единственный ЧМ, проведенный в Канаде, да еще и со звездами в составах.
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Олег Усов
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теперь вечно будут вспоминать Два Отскока в 2008 и 2018-)))
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
открываю специально раздел НХЛ, но постоянно запихивают бредятину про сборную России, ротана и тд... редакторы, тогда уж оставьте просто хоккей а не дурите народ своими подкастами...
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Амфитрион
Ответ Андрей Собченко
лет 30 еще будут эту победу вспоминать))
А что поделать если спустя 15 лет ничего более значимого у сборной и не было.
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