Георгий Джикия: «Ковальчук – такой мастер, что пропущенный год никто даже не заметит. Если он вернется, я сделаю все, чтобы пойти на ближайший матч»

Теги Спартак Спартак премьер-лига Россия Илья Ковальчук КХЛ Георгий Джикия Матч ТВ Хоккей

Георгий Джикия высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в хоккей .

– Илья Ковальчук раздумывает над тем, вернуться ли ему в большой хоккей. Он пропустил год, но может поиграть теперь за «Спартак», если наберет форму. Стоит ли возвращаться в 40 лет?

– Скажу не только как болельщик, но и как человек, который через одно рукопожатие очень хорошо знает Илью: Ковальчук – такой мастер, что пропущенный год никто даже не заметит. Это существенно не отразится на его форме.

Мы все прекрасно знаем карьеру Ильи Ковальчука, чего он добился в хоккее. Если он вернется, то я сделаю все, чтобы пойти на ближайший матч его команды. Для меня это будет большое событие, когда такие спортсмены снова возвращаются на орбиту, – сказал защитник футбольного «Спартака».

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4 комментария

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ДнепрЧемпион1983
уважаю и георгия и кови но понятно что в 40 лет невозможно играть на топ уровне. единицы могли. ну пусть кови вернется и удивит меня - рад буду забрать слова обратно но думаю - не вернется
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вот проблемы у человека, медиалига, хоккей с закончившим ветераном, пора заканчивать трудовые отношения с Джикией...
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Джиза
слова про большого мастера это лирика. Но есть реальный показатель - Ковальчук выглядит лучше, чем в игровые годы. Похоже, спорт и режим не забросил. А то, что таланта ему хватит, чтобы и ч таком возрасте не быть худшим - факт!
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