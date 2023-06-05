Георгий Джикия высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в хоккей .

– Илья Ковальчук раздумывает над тем, вернуться ли ему в большой хоккей. Он пропустил год, но может поиграть теперь за «Спартак», если наберет форму. Стоит ли возвращаться в 40 лет?

– Скажу не только как болельщик, но и как человек, который через одно рукопожатие очень хорошо знает Илью: Ковальчук – такой мастер, что пропущенный год никто даже не заметит. Это существенно не отразится на его форме.

Мы все прекрасно знаем карьеру , чего он добился в хоккее. Если он вернется, то я сделаю все, чтобы пойти на ближайший матч его команды. Для меня это будет большое событие, когда такие спортсмены снова возвращаются на орбиту, – сказал защитник футбольного « ».