Ротенберг о Челябинске: «Это сердце хоккея России! Быков, Макаров – реликвия хоккея, великие игроки»

Роман Ротенберг считает Челябинск сердцем хоккея России.

Сборная «России 25» под руководством дважды обыграла Беларусь в Челябинске.

– Роман Борисович, челябинский лед становится для вас фартовым! Вы дебютировали здесь главным тренером на Матче Звезд и победили, вы дебютировали здесь главным тренером сборной «России 25» и победили. Согласитесь?

– Я вообще с огромным уважением отношусь к Челябинску. Реликвия хоккея – , – если так с ходу. Очень много разных игроков, которые у нас в команде, воспитанники, и в целом в .

Быков и Макаров – это великие игроки, которые олицетворяли весь наш хоккей. Это хоккейный город, с хоккейными традициями. И мы как сборная России здесь обязаны побеждать! Это сердце хоккея России! С такими традициями, с такой школой.

Мы хотим, чтобы наши ребята показывали такой же хоккей, как Быков и Макаров, комбинационный, красивый хоккей, с железобетонной обороной, – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25» Ротенберг.