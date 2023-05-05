Ротенберг о Челябинске: «Это сердце хоккея России! Быков, Макаров – реликвия хоккея, великие игроки»

Теги Вячеслав Быков Сергей Макаров КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг считает Челябинск сердцем хоккея России.

Сборная «России 25» под руководством Ротенберга дважды обыграла Беларусь в Челябинске.

– Роман Борисович, челябинский лед становится для вас фартовым! Вы дебютировали здесь главным тренером на Матче Звезд и победили, вы дебютировали здесь главным тренером сборной «России 25» и победили. Согласитесь?

– Я вообще с огромным уважением отношусь к Челябинску. Реликвия хоккея – Вячеслав Быков, Сергей Макаров – если так с ходу. Очень много разных игроков, которые у нас в команде, воспитанники, и в целом в КХЛ.

Быков и Макаров – это великие игроки, которые олицетворяли весь наш хоккей. Это хоккейный город, с хоккейными традициями. И мы как сборная России здесь обязаны побеждать! Это сердце хоккея России! С такими традициями, с такой школой.

Мы хотим, чтобы наши ребята показывали такой же хоккей, как Быков и Макаров, комбинационный, красивый хоккей, с железобетонной обороной, – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25» Ротенберг.

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
личные рекорды это не хоккей
понесле Валеру кеды!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ми Ша
Трагикомедия
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay_exp
Мда, пора уже иозику спичрайтера менять, смешно читать его речи а ля плакатов лозунги времён застойного СССР
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red_right_wing
человек-плакат
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ mr.birik
Правильнее, было бы, сказать Макаров и Быков … Как никак, Сергей постарше , да и раньше Быкова играл . Каждому своё , а по мне Макаров лучшее , что дал Челябинск хоккею
Возможно вообще лучший форвард в истории России(СССР)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
snipe
Швейцария гордится Вячеславом Быковым!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ББ
Ну, если с ходу, то можно было ещё сказать про Старикова, Дадонова, Кузнецова, Панарина...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr.birik
Правильнее, было бы, сказать Макаров и Быков …
Как никак, Сергей постарше , да и раньше Быкова играл .
Каждому своё , а по мне Макаров лучшее , что дал Челябинск хоккею
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрэ
минимум надо Челябинск переименовать вРотенберг или вРотенбург
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Источник: «Копейский рабочий … ох, что же ты Рома оскверняешь своим присутствием это «Сердце хоккея России …»
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Диниев
Валера Ничушкин ещё. Самый яркий игрок нынешнего плей-офф Лиги
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
Плохо у него с анатомией.
В его логике тогда уж Челябинск был не сердце, а орган рождающий хоккеистов (не единственный).
Сердцем всегда была Москва, через нее проходили все хоккейные пути.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demis965
остановите ))) я сойду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Радмир Уфимцев
Не хороший человек! (нецензурные слова не проходят)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
liqudator
Под кайфом что ли? Полная утрата связи с реальностью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильфат Санатуллов
Зарипова забыл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серый
Ответ личные рекорды это не хоккей
понесле Валеру кеды!
иронично, учитывая фамилию его жены
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ротенберг теперь будет год вспоминать .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир
Ответ андрэ
минимум надо Челябинск переименовать вРотенберг или вРотенбург
Не дай бог.... Перееду сразу!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий