Ротенберг о Челябинске: «Это сердце хоккея России! Быков, Макаров – реликвия хоккея, великие игроки»
Роман Ротенберг считает Челябинск сердцем хоккея России.
Сборная «России 25» под руководством Ротенберга дважды обыграла Беларусь в Челябинске.
– Роман Борисович, челябинский лед становится для вас фартовым! Вы дебютировали здесь главным тренером на Матче Звезд и победили, вы дебютировали здесь главным тренером сборной «России 25» и победили. Согласитесь?
– Я вообще с огромным уважением отношусь к Челябинску. Реликвия хоккея – Вячеслав Быков, Сергей Макаров – если так с ходу. Очень много разных игроков, которые у нас в команде, воспитанники, и в целом в КХЛ.
Быков и Макаров – это великие игроки, которые олицетворяли весь наш хоккей. Это хоккейный город, с хоккейными традициями. И мы как сборная России здесь обязаны побеждать! Это сердце хоккея России! С такими традициями, с такой школой.
Мы хотим, чтобы наши ребята показывали такой же хоккей, как Быков и Макаров, комбинационный, красивый хоккей, с железобетонной обороной, – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25» Ротенберг.
Как никак, Сергей постарше , да и раньше Быкова играл .
Каждому своё , а по мне Макаров лучшее , что дал Челябинск хоккею
В его логике тогда уж Челябинск был не сердце, а орган рождающий хоккеистов (не единственный).
Сердцем всегда была Москва, через нее проходили все хоккейные пути.