Жамнов, Якушев, Каменский, Могильный и Касатонов сыграют в гала-матче Ночной лиги. Зарипов будет специальным гостем

Данис Зарипов станет специальным гостем гала-матча Ночной хоккейной лиги.

Игра с участием команды Легенд хоккея и сборной Ночной лиги состоится 10 мая.

В составе сборной Легенд хоккея сыграют , , , , Владимир Мышкин, , Андрей Коваленко, Алексей Жамнов и многие другие.

Сборную Ночной лиги представят игроки, которые внесли особый вклад в развитие любительского хоккея, а также почетные гости и друзья лиги.