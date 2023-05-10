Жамнов, Якушев, Каменский, Могильный и Касатонов сыграют в гала-матче Ночной лиги. Зарипов будет специальным гостем

Теги Данис Зарипов Владимир Мышкин Андрей Коваленко Алексей Жамнов Сергей Макаров Александр Могильный Алексей Касатонов Валерий Каменский Александр Якушев любительский хоккей Хоккей

Данис Зарипов станет специальным гостем гала-матча Ночной хоккейной лиги.

Игра с участием команды Легенд хоккея и сборной Ночной лиги состоится 10 мая.

В составе сборной Легенд хоккея сыграют Александр Якушев, Алексей КасатоновВалерий КаменскийАлександр Могильный, Владимир Мышкин, Сергей Макаров, Андрей Коваленко, Алексей Жамнов и многие другие. 

Сборную Ночной лиги представят игроки, которые внесли особый вклад в развитие любительского хоккея, а также почетные гости и друзья лиги.

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