Жамнов, Якушев, Каменский, Могильный и Касатонов сыграют в гала-матче Ночной лиги. Зарипов будет специальным гостем
Данис Зарипов станет специальным гостем гала-матча Ночной хоккейной лиги.
Игра с участием команды Легенд хоккея и сборной Ночной лиги состоится 10 мая.
В составе сборной Легенд хоккея сыграют Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный, Владимир Мышкин, Сергей Макаров, Андрей Коваленко, Алексей Жамнов и многие другие.
Сборную Ночной лиги представят игроки, которые внесли особый вклад в развитие любительского хоккея, а также почетные гости и друзья лиги.
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