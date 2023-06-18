Дементьев о Бобровском в списке разочарований финала Кубка Стэнли: «Человек, написавший, что он сыграл плохо, не смотрел матчи»

Алексей Дементьев высказался о попадании Сергея Бобровского в список разочарований.

В список разочарований финала Кубка Стэнли по версии The Hockey Writers вошли голкипер «Пантерс» , защитник «Флориды» Аарон Экблад и нападающий клуба Александр Барков.

«Обвинить вратаря во всех бедах – это самое простое. Складывается впечатление, что человек, который написал, что Бобровский сыграл плохо, не смотрел матчи.

В составе «Флориды» было еще двадцать полевых игроков, которые должны были выполнять свои задачи – правильно обороняться, помогать вратарю, грамотно играть на пятаке, а нападающие – забивать больше.

Считаю крайне несправедливым обвинять любого вратаря в поражении. Выигрывает и проигрывает команда, и кто-то делает больший вклад, кто-то – меньший. В гостях « » пропустила пять, семь, девять шайб, и разве претензии могут быть только к вратарю? Вопросы должны быть ко всей команде, включая тренера», – сказал хоккейный эксперт и агент.