Кетов о «Хоккейном городе»: «СКА сделал огромный шаг вперед в этом плане. В НХЛ далеко не у всех команд есть такая база»

Теги СКА Евгений Кетов НХЛ КХЛ СКА-Нева Матч ТВ Хоккей

Евгений Кетов отметил, что в НХЛ не у всех команд есть такая база, как у СКА.

– Весной 2014 года СКА выглядел фаворитом плей-офф, но сенсационно проиграл «Локомотиву». Перед той серией вылетели из-за травм вы и Артемий Панарин. Получается, в команде не нашлось замены?

– Игроков основы всегда сложно менять. Тем более тогда у СКА была не такая широкая обойма, гораздо меньше талантливой молодежи, которая могла бы подменить травмированных.

Думаю, сегодня нам было бы проще найти замену любому из лидеров – у нас выстроена клубная пирамида, которая здорово помогает. Например, в прошлом сезоне парни из «СКА-Невы» отлично вписались во время эпидемии травм во время регулярки. Раньше о таком не думали – не было академии СКА, фарм-клубы работали не так эффективно. Сейчас все сделано гораздо более профессионально.

– Кажется, что СКА тех лет несколько страдал из-за нехватки инфраструктуры. Насколько мешало то, что тренироваться приходилось то в Ледовом, то в «Юбилейном», а перед матчами садиться на сбор в отеле на Васильевском острове, очень далеко от арены?

– Хорошего в этом было мало. Даже в «Юбилейном» мы занимались на разном льду – то на малой арене, то на главной, а то вообще на тренировочной. Постоянно разные раздевалки, разное качество льда, переезды по пробкам. Голова кругом от такого.

– «Хоккейный город» решил эти вопросы?

– Мы тогда вздохнули с облегчением. В «Хоккейном городе» есть все: и лед, и гостиница, и тренажерные залы. На матчи теперь ходим пешком, раздевалка все время одна и та же. Здорово, когда есть свой дом.

В этом плане СКА в последние годы сделал огромный шаг вперед. Знаю, что в НХЛ далеко не у всех команд есть такая база, – сказал экс-форвард, а ныне тренер СКА.

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6 комментариев

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SmilingBy
Хотелось бы отметить, что Кетов даже в АХЛ не бывал.
Но наверное просто хобби у него, кататься по базам НХЛ и оценивать их.
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McGregor
Да, в НХЛ многие возможности отсутствуют, которые есть у СКА, тут не поспоришь
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Sobachkin
В НХЛ парни профи, часть а домах залы
+3
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Oleg Olegov
Мощное интервью, на все вопросы одинаковый ответ, что вот раньше в СКА было не оч, а потом пришёл великий Роман и благодаря своему таланту менеджера, а потом и тренера, привлек в клуб финансы, кадры, игроков, развил инфраструктуру, и вообще там Билли Бин нервно курит а сторонке.
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Melnikov1968
База это хорошо и значимо, остаётся только играть на уровне Бостона и Колорадо.
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Unnamed80
А у кетова то язык очень способный. Такой любое залижет и зацелует
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