Хайруллин о звании «Капитан Татарстан»: «Зарипов – пример для меня. Когда чуть-чуть приближусь к его результатам, тогда посмотрим»

Марат Хайруллин высказался о своих шансах стать новым символом Татарстана в хоккее.

– Самый главный хоккейный татарин в этом сезоне завершил свою блистательную карьеру. Будешь скучать по ?

– Не только я, но вся лига и болельщики буду скучать по нему! Данис мне очень нравился и как игрок, и как человек. У такого мастера учиться и учиться. Он во многом пример для меня. Буду стремиться к такому же количеству рекордов и кубков, как у него.

– Может есть какие-то истории про легенду?

– Историй нет, хотя я года два занимался в бросковой зоне в его центре. Это мне определенно помогло!

– Есть все основания полагать, что теперь самым популярным татарином в станешь ты. Готов примерить гордое звание «капитан Татарстан» и стать новым хоккейным символом республики?

– (Ха-ха-ха) Когда хоть чуть-чуть приближусь к результатам Даниса, тогда посмотрим. Давайте пока лишние разговоры уберем и будем все доказывать делом! – сказал форвард СКА.