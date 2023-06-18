Евгений Кетов: «СКА начал выигрывать кубки после того, как стали назначать российских тренеров. Два Кубка Гагарина взяли с Быковым, со Знарком. С Ротенбергом завоевали Кубок Континента»

Теги СКА Вячеслав Быков Максим Чудинов Евгений Кетов Игорь Макаров Олег Знарок Виктор Тихонов-младший КХЛ Кубок Гагарина Юкка Ялонен Вадим Шипачев Кубок Континента Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Евгений Кетов отметил, что СКА начал выигрывать кубки, когда клуб стали тренировать россияне.

– Давайте вернемся в лето 2013 года, когда вас, капитана «Северстали», обменяли в СКА и вы сразу подписали четырехлетний контракт. Какие были мысли?

– Тогда я понимал, что перехожу в команду, у которой хорошие шансы выигрывать кубки. Еще были конкретные цели – спортивные и даже бытовые: найти садик, освоиться в Петербурге, начать побеждать. Так к этому и шел.

– Какие были первые впечатления от команды?

– СКА всегда считался одним из самых популярных клубов в России. Когда я приходил, уже было многое взято из НХЛ. Хватало ребят, которые вернулись из Америки, и они поднимали наш хоккей.

Приятно было попасть в команду, где играли сильные хоккеисты. Для меня это точно был шаг вперед. И сам коллектив был очень хорошим. За все 10 лет я не припомню ситуации, чтобы у нас были какие‑то проблемы в отношениях внутри команды.

– Кто больше всех помог адаптироваться в самом начале?

– У меня в СКА было много знакомых, с которыми я играл раньше. Макс Чудинов, Игорь Макаров, Тишка (Виктор Тихонов). Мы и пришли вместе с Шипой (Вадимом Шипачевым). Да и в целом коллектив был хороший. Руководство и тренерский штаб тоже были отличными. Не было проблемы влиться в коллектив.

– Когда вы только пришли в СКА, главным тренером был финн Юкка Ялонен. С ним было сложнее сработаться, чем с российскими тренерами?

– Ялонен – хороший специалист, он доказал это своей работой со сборной Финляндии. Но лучший вариант, когда тренер говорит с тобой на одном языке, знает менталитет, психологию. Когда тренер на одной волне с хоккеистами.

В СКА мы начали выигрывать кубки только после того, как в клубе стали назначать российских тренеров. Два Кубка Гагарина взяли с Вячеславом Быковым, с Олегом Знарком. В прошлом сезоне завоевали Кубок Континента с Романом Ротенбергом, – сказал экс-форвард, а ныне тренер СКА.

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5 комментариев

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цэсемьэр
он правда верит что в этом причина?😆
+7
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+7
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Вован Азаров
да ладно, а может когда админресурс подтянули
+7
-1
+6
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Александр Трофимов
Когда Газпром подобрал, тогда и начали.
+4
0
+4
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Кеша
Кубок Континента носит формальный характер , потому как чемпион страны определяется по итогам плей офф и по сути он нахрен никому не нужен , кроме Романа Борисовича.
+2
-1
+1
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Melnikov1968
Все правильно, только при чем здесь Ротенберг? Пихают его везде, где только можно.
0
0
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