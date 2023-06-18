Платежка «Салавата» – 650 млн рублей. У клуба остается 350 млн под потолком зарплат («Бизнес Online»)

Платежка «Салавата» – 650 млн рублей, у клуба остается 350 млн под потолком зарплат.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Размер потолка зарплат в составляет 900 миллионов рублей.

Отмечается, что КХЛ изменила правила – теперь под потолком не учитываются молодые игроки до 20 лет, а не до 21, как раньше.

Самые большие зарплаты (без учета бонусов) в уфимском клубе у защитника (60 млн), форвардов (57 млн) и (50 млн).

Графика: «Бизнес Online».