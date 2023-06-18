Платежка «Салавата» – 650 млн рублей. У клуба остается 350 млн под потолком зарплат («Бизнес Online»)

Теги Салават Юлаев КХЛ Михаил Науменков Александр Шаров Саша Хмелевски деньги потолок зарплат Хоккей

Платежка «Салавата» – 650 млн рублей, у клуба остается 350 млн под потолком зарплат.

Об этом сообщает «Бизнес Online». 

Размер потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей.

Отмечается, что КХЛ изменила правила – теперь под потолком не учитываются молодые игроки до 20 лет, а не до 21, как раньше. 

Самые большие зарплаты (без учета бонусов) в уфимском клубе у защитника Михаила Науменкова (60 млн), форвардов Саши Хмелевски (57 млн) и Александра Шарова (50 млн). 

Графика: «Бизнес Online».

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3 комментария

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Bestcapper
Смотрю на состав и в принципе понятно, почему Адмиралу влетаем в первом раунде... Скоро новый сезон, а воз и ныне там...
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guizzy
на фоне остальных выделяется зп Пустозёрова, довольно заметный игрок, а играет, как оказывается, за "копейки", на фоне одноклубников.
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Максим Никитин
650+350≠900
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