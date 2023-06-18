Платежка «Салавата» – 650 млн рублей. У клуба остается 350 млн под потолком зарплат («Бизнес Online»)
Платежка «Салавата» – 650 млн рублей, у клуба остается 350 млн под потолком зарплат.
Об этом сообщает «Бизнес Online».
Размер потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей.
Отмечается, что КХЛ изменила правила – теперь под потолком не учитываются молодые игроки до 20 лет, а не до 21, как раньше.
Самые большие зарплаты (без учета бонусов) в уфимском клубе у защитника Михаила Науменкова (60 млн), форвардов Саши Хмелевски (57 млн) и Александра Шарова (50 млн).
Графика: «Бизнес Online».
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