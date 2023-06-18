Форвард «Вегаса» Амадио: «Я бы не поверил, что выиграю Кубок Стэнли через 2 года после драфта отказов»

Майкл Амадио отметил развитие своей карьеры – от драфта отказов до Кубка Стэнли.

В октябре 2021 года «Голден Найтс» забрали форварда с драфта отказов « ».

В минувшем сезоне он установил личные рекорды результативности в регулярном чемпионате, набрав 27 (16+11) очков в 67 играх.

В победном плей-офф провел 16 матчей и набрал 10 (5+5) баллов.

«Я бы не поверил, если бы мне сказали, что выиграю через 2 года после драфта отказов. Это нереальный скачок.

« » тогда рискнул, забрал меня. Они в меня поверили, и я начал играть в свою игру. Вернулся к истокам и заново обрел уверенность в себе», – сказал .