Форвард «Вегаса» Амадио: «Я бы не поверил, что выиграю Кубок Стэнли через 2 года после драфта отказов»
Майкл Амадио отметил развитие своей карьеры – от драфта отказов до Кубка Стэнли.
В октябре 2021 года «Голден Найтс» забрали форварда с драфта отказов «Торонто».
В минувшем сезоне он установил личные рекорды результативности в регулярном чемпионате, набрав 27 (16+11) очков в 67 играх.
В победном плей-офф провел 16 матчей и набрал 10 (5+5) баллов.
«Я бы не поверил, если бы мне сказали, что выиграю Кубок Стэнли через 2 года после драфта отказов. Это нереальный скачок.
«Вегас» тогда рискнул, забрал меня. Они в меня поверили, и я начал играть в свою игру. Вернулся к истокам и заново обрел уверенность в себе», – сказал Амадио.
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