Выплаты «Салавата» по долгам перед игроками составили 251 млн рублей

Теги Салават Юлаев КХЛ ТАСС деньги Хоккей

«Салават» выплатил долг по зарплате перед 23 игроками в размере 251 миллиона рублей.

«Хоккейный клуб «Салават Юлаев» погасил задолженность по заработной плате в размере 251 млн рублей.

В ходе предпринятого Гострудинспекцией профилактического визита подтвердилась задолженность по зарплате за период с февраля по апрель перед 23 работниками (игроками команды).

В настоящее время работодатель погасил имеющуюся задолженность в размере 251 миллиона рублей», – сообщили в Государственной инспекции труда в Башкирии.

В инспекции отметили, что в целях недопущения нарушений трудового законодательства в адрес организации направлено предостережение.

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4 комментария

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maksim-nvkz
Ну пусть возвращается в аутсайдеры как в 90 е
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RBChannel
В Савалат идти с таким климатом, ну такое себе. Это конечно не Динамо, с его новыми юрлицами и прощением Долгов, но тоже нужно держать в уме задержки по ЗП и возможные проблемы.
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Рамис Зарипов
Ничего бывает, времена непростые, готовимся к сезону !!!
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sd4fmwrvz8
И так было понятно что все будет нормально , просто раздули тут слухи и пресса и тут недоброжелатели, надо понимать что сейчас время такое полно и других более важных проблем,не все же могут кидаться деньгами на лево и на право,так что это не самое главное , а главное мирное небо над головой , а хоккеисты не обеднеют за два три месяца !!!
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