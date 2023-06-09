Выплаты «Салавата» по долгам перед игроками составили 251 млн рублей

«Салават» выплатил долг по зарплате перед 23 игроками в размере 251 миллиона рублей.

«Хоккейный клуб « » погасил задолженность по заработной плате в размере 251 млн рублей.

В ходе предпринятого Гострудинспекцией профилактического визита подтвердилась задолженность по зарплате за период с февраля по апрель перед 23 работниками (игроками команды).

В настоящее время работодатель погасил имеющуюся задолженность в размере 251 миллиона рублей», – сообщили в Государственной инспекции труда в Башкирии.

В инспекции отметили, что в целях недопущения нарушений трудового законодательства в адрес организации направлено предостережение.