Выплаты «Салавата» по долгам перед игроками составили 251 млн рублей
«Салават» выплатил долг по зарплате перед 23 игроками в размере 251 миллиона рублей.
«Хоккейный клуб «Салават Юлаев» погасил задолженность по заработной плате в размере 251 млн рублей.
В ходе предпринятого Гострудинспекцией профилактического визита подтвердилась задолженность по зарплате за период с февраля по апрель перед 23 работниками (игроками команды).
В настоящее время работодатель погасил имеющуюся задолженность в размере 251 миллиона рублей», – сообщили в Государственной инспекции труда в Башкирии.
В инспекции отметили, что в целях недопущения нарушений трудового законодательства в адрес организации направлено предостережение.
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