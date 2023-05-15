Костин сыграл 3:50 в 6-м матче с «Вегасом». Он провел 6 смен и нанес 1 бросок в створ

Теги Эдмонтон НХЛ Вегас Клим Костин Хоккей

Клим Костин сыграл меньше 4 минут в матче против «Вегаса».

«Эдмонтон» потерпел поражение со счетом 2:5 в матче второго раунда Кубка Стэнли (2-4 в серии). 

Российский нападающий провел на льду 3 минуты и 50 секунд, отыграв 6 смен. Он нанес 1 бросок в створ ворот и применил силовой прием. Игрок завершил матч с показателем полезности «0».

Отметим, что в предыдущей игре Костин провел на льду 3 с половиной минуты

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12 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Тупейший тренерский штаб, который гонял лидеров в конце до изнеможения. Костин классно провел первый раунд, а здесь на него просто забили
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Фёдор Кузнецов
Статистика на уровне Кейна, играя в 6-7 раз меньше каждый матч
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Фёдор Кузнецов
Клим провёл хороший сезон,что самое важное закрепился в НХЛ, ему бы в клуб где нет такого разрыва по времени и может стать хорошим игроком 3 звена
+1
0
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CTPEKO3ETC
Не нужен он Эдмонтону, команда это показала
+3
-3
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bars1998
Думаю Костин в районе 2 млн в НХЛ получит по новому контракту, Для 3-4 звена самое то в лиге)
0
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Артём Коковихин
Ответ Сергей Орлов
Он вообще не уровня НХЛ.
Разве, до этого многие говорили что Клим вместе с МакДи и Драйзом команду тянут. А тут он уже видите-ли не уровень нхл.
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ɔculpa
Ответ Артём Коковихин
Разве, до этого многие говорили что Клим вместе с МакДи и Драйзом команду тянут. А тут он уже видите-ли не уровень нхл.
Про не уровень НХЛ – это перебор, пожалуй, но кто эти люди, кто говорил, что он с Маком и Драйзом тянут команду? Может ещё наравне с ними тянет? Эти люди реально существуют?
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Артём Коковихин
Ответ ɔculpa
Про не уровень НХЛ – это перебор, пожалуй, но кто эти люди, кто говорил, что он с Маком и Драйзом тянут команду? Может ещё наравне с ними тянет? Эти люди реально существуют?
Возможно я перегнул с тем что он один из лидеров команды, но играет он впринципе достойно
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