Костин сыграл 3:50 в 6-м матче с «Вегасом». Он провел 6 смен и нанес 1 бросок в створ
Клим Костин сыграл меньше 4 минут в матче против «Вегаса».
«Эдмонтон» потерпел поражение со счетом 2:5 в матче второго раунда Кубка Стэнли (2-4 в серии).
Российский нападающий провел на льду 3 минуты и 50 секунд, отыграв 6 смен. Он нанес 1 бросок в створ ворот и применил силовой прием. Игрок завершил матч с показателем полезности «0».
Отметим, что в предыдущей игре Костин провел на льду 3 с половиной минуты.
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