Костин сыграл 3:50 в 6-м матче с «Вегасом». Он провел 6 смен и нанес 1 бросок в створ

Клим Костин сыграл меньше 4 минут в матче против «Вегаса».

«Эдмонтон» потерпел поражение со счетом 2:5 в матче второго раунда Кубка Стэнли (2-4 в серии).

Российский нападающий провел на льду 3 минуты и 50 секунд, отыграв 6 смен. Он нанес 1 бросок в створ ворот и применил силовой прием. Игрок завершил матч с показателем полезности «0».

Отметим, что в предыдущей игре провел на льду 3 с половиной минуты.