Костин сыграл 3:30 в 5-м матче с «Вегасом». Он провел 6 смен и не выходил на лед в 3-м периоде

Клим Костин сыграл 3:30 в 5-м матче с «Вегасом», проведя на льду только 6 смен.

«Ойлерс» уступили «Голден Найтс» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:4, 2-3).

Россиянин не выходил на лед в третьем периоде. Россиянин успел применить 3 силовых приема и завершил игру с полезностью «минус 1».

О травме игрока не сообщалось.

Отметим, что большую часть третьего периода « » использовал только 10 нападающих. (общее время 4:54) провел всего одну смену.