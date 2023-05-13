Костин сыграл 3:30 в 5-м матче с «Вегасом». Он провел 6 смен и не выходил на лед в 3-м периоде
Клим Костин сыграл 3:30 в 5-м матче с «Вегасом», проведя на льду только 6 смен.
«Ойлерс» уступили «Голден Найтс» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:4, 2-3).
Россиянин не выходил на лед в третьем периоде. Россиянин успел применить 3 силовых приема и завершил игру с полезностью «минус 1».
О травме игрока не сообщалось.
Отметим, что большую часть третьего периода «Эдмонтон» использовал только 10 нападающих. Маттиас Янмарк (общее время 4:54) провел всего одну смену.
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