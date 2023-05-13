Костин сыграл 3:30 в 5-м матче с «Вегасом». Он провел 6 смен и не выходил на лед в 3-м периоде

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Вегас Маттиас Янмарк-Нюлен Клим Костин Хоккей

Клим Костин сыграл 3:30 в 5-м матче с «Вегасом», проведя на льду только 6 смен.

«Ойлерс» уступили «Голден Найтс» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:4, 2-3). 

Россиянин не выходил на лед в третьем периоде. Россиянин успел применить 3 силовых приема и завершил игру с полезностью «минус 1». 

О травме игрока не сообщалось.

Отметим, что большую часть третьего периода «Эдмонтон» использовал только 10 нападающих. Маттиас Янмарк (общее время 4:54) провел всего одну смену. 

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3 комментария

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Александр Моисеев
все просто .надо просто смотреть матчи нефти. А не писать в коментах умные типо мысли.Ох уж эти эксперты спорса диваннные) Перешел потому что что янмарк что броберг что фогель запороли матч.3 шайбы вегаса это им спасибо. 3 клоуна.Зачем их дальше выпускать. Как и все звено. Если выходит и машет клюшкой в голову.Итог 5-на 3 и все.Зато потом едет улыбается. Не игроки а мусор крч. Подставили команду)
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