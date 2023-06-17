Вайсфельд о том, что Дмитрий Федоров войдет в тренерский штаб «Чайки»: «Он может принести большую пользу при правильном распределении обязанностей»
Леонид Вайсфельд оценил назначение Дмитрия Федорова в тренерский штаб «Чайки».
Ранее 51-летний комментатор работал руководителем каналов КХЛ ТВ.
– Я даже не предполагал, что Дмитрий Федоров будет настолько серьезно относиться к этой теме и так глубоко туда погрузится. Думаю, что при правильном распределении обязанностей в тренерском штабе «Чайки» он может принести большую пользу, – говорит Вайсфельд.
– В общении с Дмитрием Федоровым вы заметили большой интерес к тренерской работе?
– Он просто поглощен этой темой. Не просто так человек ушел с серьезной должности руководителя КХЛ ТВ и наверняка потерял в деньгах. У него все было хорошо на работе. Дмитрий Федоров принял такой вызов, что к этому можно относиться только с уважением.
– Как вы относитесь к мнению, что если человек не играл в хоккей, то и не может тренировать?
– Это надо спросить у Джона Купера, который дважды с «Тампой» выиграл Кубок Стэнли, – сказал экс-генменеджер клубов КХЛ.
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