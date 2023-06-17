Гимаев-младший о том, что Дмитрий Федоров войдет в тренерский штаб «Чайки»: «Он фанатично относится к тренерской работе. В таком возрасте сделать столь серьезный шаг – это все осознанно»

Сергей Гимаев-младший оценил назначение Дмитрия Федорова в тренерский штаб «Чайки».

Ранее 51-летний комментатор работал руководителем каналов «КХЛ ТВ».

«Я рад за Дмитрия. Можно сказать, что он фанатично относится к тренерской работе. Это его мечта, он к этому шел. В таком сознательном возрасте сделать столь серьезный шаг – это все осознанно.

Могу пожелать Дмитрию только успехов. Будем с удовольствием наблюдать за его работой», – сказал экс-защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.