Гимаев-младший о том, что Дмитрий Федоров войдет в тренерский штаб «Чайки»: «Он фанатично относится к тренерской работе. В таком возрасте сделать столь серьезный шаг – это все осознанно»
Сергей Гимаев-младший оценил назначение Дмитрия Федорова в тренерский штаб «Чайки».
Ранее 51-летний комментатор работал руководителем каналов «КХЛ ТВ».
«Я рад за Дмитрия. Можно сказать, что он фанатично относится к тренерской работе. Это его мечта, он к этому шел. В таком сознательном возрасте сделать столь серьезный шаг – это все осознанно.
Могу пожелать Дмитрию только успехов. Будем с удовольствием наблюдать за его работой», – сказал экс-защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
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