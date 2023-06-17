Гимаев-младший о том, что Дмитрий Федоров войдет в тренерский штаб «Чайки»: «Он фанатично относится к тренерской работе. В таком возрасте сделать столь серьезный шаг – это все осознанно»

Теги Торпедо телевидение Дмитрий Федоров КХЛ МХЛ Сергей Гимаев-младший Чайка Хоккей

Сергей Гимаев-младший оценил назначение Дмитрия Федорова в тренерский штаб «Чайки».

Ранее 51-летний комментатор работал руководителем каналов «КХЛ ТВ».

«Я рад за Дмитрия. Можно сказать, что он фанатично относится к тренерской работе. Это его мечта, он к этому шел. В таком сознательном возрасте сделать столь серьезный шаг – это все осознанно.

Могу пожелать Дмитрию только успехов. Будем с удовольствием наблюдать за его работой», – сказал экс-защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий