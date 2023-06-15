Комментатор Федоров о молодежке «Торпедо»: «Болельщики будут смотреть как на элемент пиара, но я еду с профессиональными задачами. Сам предложил главному тренеру сдать экзамен»

Комментатор Дмитрий Федоров поделился эмоциями о назначении в тренерский штаб «Чайки».

Ранее стало известно, что руководитель каналов «КХЛ ТВ» пополнит тренерский состав молодежной команды «Торпедо».

«С генеральным менеджером Максимом Гафуровым мы обсуждали возможность работы в «Чайке» уже давно. У нас с Максимом Романовичем много общего во взглядах на развитие хоккейной молодежи.

Но, естественно, и речи не было о том, чтобы зайти в уже сложившийся коллектив, в сработавшийся тренерский штаб. Это неправильно. И у меня тоже были обязательства перед «КХЛ ТВ», перед «Матч ТВ».

После победы в Кубке Харламова главный тренер «Чайки» Николай Воеводин ушел в ВХЛ, и мы вернулись к переговорам. Как только руководство «Торпедо» определилось с новым наставником, возник вопрос моего функционала.

Что конкретно могу делать в тренерском штабе. Мы несколько раз очень тепло пообщались с Алексеем Геннадьевичем Исаковым, нашли взаимопонимание по важным вопросам. Я сам предложил ему сдать экзамен. Звучит забавно, но я не вижу в этом ничего постыдного.

Сделал тактический анализ двух матчей Кубка Будущего. Большой текст и три десятка разрисованных скринов. Потом разобрал игру в большинстве молодежных сборных России на Кубке Будущего. Красные и белые как раз много удалялись в игре друг против друга. Важно было анализировать игру команд, про которые я ничего не знаю. И тут как раз сборные, игравшие с листа. Идеальная модель для экзамена.

Исаков дал добро, и мне прислали контракт. Вот, собственно, и весь мой путь к этой работе мечты.

Я несколько раз ездил в Нижний Новгород в прошедшем сезоне. Бывал на играх «Чайки», видел ее огромный потенциал. Мы это не афишировали, но я прошел небольшую стажировку с молодежью «Торпедо».

Поработал на льду под руководством Игоря Николаевича Ларионова, Михаила Александровича Васильева и Николая Александровича Хабибулина.

Понимаю, что часть болельщиков будет смотреть на мою работу в «Чайке» как на элемент пиара клуба. Но хочу уверить их, что я переезжаю в Нижний Новгород с сугубо профессиональными задачами.

У меня уже довольно большой практический опыт. Я два года был тренером-волонтером в «Динамо» 2005 г.р. Я учился у сильных тренеров, окончил ВШТ, перечитал массу специализированной литературы. И должен сказать, что мне все помогали.

Я получил невероятную поддержку от тренеров в хоккейном мире. Как-нибудь обязательно подробнее об этом расскажу. Сейчас у меня невероятное чувство благодарности ко всем.

В особенности благодарю руководство «Чайки» за доверие. Благодарю руководство «Матч ТВ» за понимание и доброе отношение ко мне. Мы не прощаемся, мы остаемся на связи.

И еще одна интересная деталь. У меня мама из Нижнего Новгорода. И бабушка, и дедушка. Мама сначала расстроилась, что я покидаю престижную должность руководителя «КХЛ ТВ», что уеду из Москвы.

Но потом, когда узнала, что еду в Нижний, она успокоилась и сейчас очень рада», – сказал Дмитрий Федоров в комментарии для Sports.ru.