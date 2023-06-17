Коньков о «Вегасе»: «Один из самых успешных проектов в истории НХЛ. Их акции взлетели»

Теги болельщики Кубок Стэнли Сергей Коньков бизнес НХЛ Вегас Хоккей

Сергей Коньков назвал «Вегас» одним из самых успешных проектов в истории НХЛ.

«Голден Найтс» впервые в истории стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв «Флориду» в финале (4-1). 

«У «Вегаса» достаточно успешный проект, один из самых успешных в истории НХЛ. Понятно, что их акции взлетели. Хоккей полюбился в Вегасе, там делают достаточно большое шоу.

Огромное количество болельщиков приезжают туда на игры из разных городов. Российские фанаты тоже были на матчах.

Руководители, менеджеры команды и тренерский состав провели большой объем работы. Они создали боеспособный коллектив, который на протяжении всех этих шести лет никогда не был аутсайдером в НХЛ», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина. 

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