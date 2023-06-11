Сергей Коньков: «Флорида совершает чудо, выйдя в плей-офф с 8-го места. «Вегас» – организованная команда, выполняет наработки»

Сергей Коньков прокомментировал победу «Вегаса» над «Флоридой».

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» (3:2) в четвертой игре финальной серии плей-офф (3-1).

«У «Вегаса» получилось хорошее начало. Команда достаточно быстро повела со счетом 2:0. Опять же, лидеры сказали свое слово.

Три человека из состава команды в этом плей-офф забросили более десяти шайб, они находятся в самом верху талицы бомбардиров.

Эти игроки здорово используют те шансы, которые у них появляются. При счете 0:3 «Флорида» забила, потом забросила вторую.

У «пантер» было больше половины третьего периода на то, чтобы изменить ситуацию, но у них не вышло это сделать. У «Вегаса» есть преимущество, это организованная команда.

Она четко выполняет свои наработки. В сезоне у «Флориды» были проблемы. Она вошла в плей-офф с восьмого места, и сейчас, честно говоря, совершает чудо.

Когда ты проигрываешь 0:3, то тратишь огромное количество сил и эмоций на то, чтобы догнать соперника.

В этом плане, может быть, свежести «Флориде» и не хватило», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.