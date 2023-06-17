500 тысяч человек могут посетить чемпионский парад «Вегаса» в субботу.

«Голден Найтс» впервые в истории стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв «Флориду» в финале (4-1).

Маршрут парада пройдет по Стрипу – главной улице Лас-Вегаса.

«Вообще местные не ходят на Стрип, за исключением прогулок с друзьями-туристами. Но это настолько важное событие, что мы действительно собираемся туда пойти», – сказал житель города Майкл Эткин.

«Парад сделает чемпионские ощущения по-настоящему реальными. Я был на параде в Бостоне в 2011 году (тренер тогда работал в фарм-клубе «Брюинс» в АХЛ – прим. Sports.ru), и это было невероятно.

Думаю, что это будет классное мероприятие для болельщиков, игроков и всех участников. Это будет круто», – сказал главный тренер клуба Брюс Кэссиди.