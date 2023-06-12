Болельщики «Вегаса» скандируют «Мы хотим кубок» на тренировке команды перед 5-м матчем с «Флоридой»

Фанаты «Вегаса» зарядили кричалку «Мы хотим кубок» на тренировке команды.

Команда тренера Брюса Кэссиди проводит занятие на тренировочном катке в преддверии пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

Тренировку команды посетили болельщики «Голден Найтс», которые поддерживали хоккеистов, а также скандировали «Мы хотим кубок».

« » ведет со счетом 3-1 в финальной серии перед игрой на домашней площадке.