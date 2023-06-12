Болельщики «Вегаса» скандируют «Мы хотим кубок» на тренировке команды перед 5-м матчем с «Флоридой»
Фанаты «Вегаса» зарядили кричалку «Мы хотим кубок» на тренировке команды.
Команда тренера Брюса Кэссиди проводит занятие на тренировочном катке в преддверии пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».
Тренировку команды посетили болельщики «Голден Найтс», которые поддерживали хоккеистов, а также скандировали «Мы хотим кубок».
«Вегас» ведет со счетом 3-1 в финальной серии перед игрой на домашней площадке.
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