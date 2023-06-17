Генменеджер «Ванкувера» о выкупе контракта Экмана-Ларссона: «Хоккейный бизнес – сложный, нужно принимать трудные решения. Это даст нам больше гибкости»
Генменеджер «Ванкувера» высказался о выкупе контракта защитника Оливера Экмана-Ларссона.
У хоккеиста оставалось еще четыре года договора с «Кэнакс» со среднегодовой зарплатой 8,25 миллиона долларов.
Фактическая зарплата за эти годы составляла 29 млн. По условиям выкупа, клуб выплатит шведскому защитнику две трети от этой суммы – 19,33 млн в течение следующих 8 лет.
Максимальная нагрузка на платежку от выкупа будет в сезонах-2025/26 и 2026/27 (придется учитывать в ведомости по 4,77 млн долларов).
При этом в следующем сезоне клуб будет учитывать всего 146,7 тысячи долларов.
«Мы хотим поблагодарить Оливера за то время, которое он провел в «Кэнакс». Хоккейный бизнес – сложный, нужно принимать трудные решения, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Выкуп контракта дает нам больше гибкости и освобождает место под потолком в течение пары следующих сезонов. Кроме того, мы ожидаем, что в дальнейшем потолок зарплат повысится, что делает текущий момент подходящим для осуществления выкупа», – сказал Патрик Альвин.
31-летний игрок станет неограниченно свободным агентом 1 июля.
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