Генменеджер «Ванкувера» о выкупе контракта Экмана-Ларссона: «Хоккейный бизнес – сложный, нужно принимать трудные решения. Это даст нам больше гибкости»

Теги Ванкувер НХЛ Оливер Экман-Ларссон деньги Патрик Альвин Хоккей

Генменеджер «Ванкувера» высказался о выкупе контракта защитника Оливера Экмана-Ларссона.

У хоккеиста оставалось еще четыре года договора с «Кэнакс» со среднегодовой зарплатой 8,25 миллиона долларов.

Фактическая зарплата за эти годы составляла 29 млн. По условиям выкупа, клуб выплатит шведскому защитнику две трети от этой суммы – 19,33 млн в течение следующих 8 лет.

Максимальная нагрузка на платежку от выкупа будет в сезонах-2025/26 и 2026/27 (придется учитывать в ведомости по 4,77 млн долларов). 

При этом в следующем сезоне клуб будет учитывать всего 146,7 тысячи долларов. 

«Мы хотим поблагодарить Оливера за то время, которое он провел в «Кэнакс». Хоккейный бизнес – сложный, нужно принимать трудные решения, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Выкуп контракта дает нам больше гибкости и освобождает место под потолком в течение пары следующих сезонов. Кроме того, мы ожидаем, что в дальнейшем потолок зарплат повысится, что делает текущий момент подходящим для осуществления выкупа», – сказал Патрик Альвин. 

31-летний игрок станет неограниченно свободным агентом 1 июля. 

 

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