«Ванкувер» выкупит четыре года контракта Экман-Ларссона. Его кэпхит – 8,25 млн

Оливер Экман-Ларссон покидает «Ванкувер».

Канадский клуб принял решение выкупить контракт 31-летнего шведского защитника.

У хоккеиста оставалось еще четыре года договора с «Кэнакс» со среднегодовой зарплатой 8,25 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне набрал 22 (2+20) очка при показателе полезности «минус 24» в 54 матчах регулярного чемпионата .

Контракт на 8,25 млн долларов в год был подписан «Аризоной» в 2018 году. В 2021 году хоккеиста обменяли в « », а также «Койотис» сохраняли 12% договора игрока в своей платежной ведомости.

Выкуп позволит «Кэнакс» сэкономить 7,1 миллиона долларов в предстоящем сезоне.