«Ванкувер» выкупит четыре года контракта Экман-Ларссона. Его кэпхит – 8,25 млн

Теги возможные переходы Ванкувер НХЛ Оливер Экман-Ларссон Хоккей

Оливер Экман-Ларссон покидает «Ванкувер».

Канадский клуб принял решение выкупить контракт 31-летнего шведского защитника.

У хоккеиста оставалось еще четыре года договора с «Кэнакс» со среднегодовой зарплатой 8,25 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Оливер Экман-Ларссон набрал 22 (2+20) очка при показателе полезности «минус 24» в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Контракт на 8,25 млн долларов в год был подписан «Аризоной» в 2018 году. В 2021 году хоккеиста обменяли в «Ванкувер», а также «Койотис» сохраняли 12% договора игрока в своей платежной ведомости.

Выкуп позволит «Кэнакс» сэкономить 7,1 миллиона долларов в предстоящем сезоне.

12 комментариев

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Garikus89
Красавец, восемь лет по 5,5 лимонов пенсия, а ведь еще может подписываться и играть спокойно, где душа пожелает)
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Иван Павлов
Ванкуверу стало скучно без recapture penalty за Луонго, они снова решили насыпать мертвечины в платёжку до 2089 года.

А ведь когда-то за Экмана-Ларссона отдали 9 оверолл.
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Vasily Banov
От капитана команды до выкупа путь совсем небольшой оказался
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AllanHouston
В итоге ещё "Аризона" потеряла на восемь лет одно из трёх мест для удержания зарплаты
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87mores
Ответ Dima91Caps
идиоты, вы же на 8 лет платежку забьете. лавры Герина похоже не дают покоя
Вообще-то, не Герин забивал платежку. Тот случай, когда хотел щегольнуть… он пытается хоть что-то расчистить за предшественниками
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SD_RM_VC
Выкуп совсем неожиданностью не стал. По сути Кэнакс ждут пару лет из 8 с высокой мертвой кепкой. Остальные года вполне рабочие. Конечно хотелось бы без них, но уже ничего не поделать.

Вот что дальше интересно. На рынке в этом году будет тухло. По сути кроме Грейвса никого и нет в топ 4. Шокирует, если Кэнакс 11 пик разменяют на какого-нибудь защитника
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LOsP06GH
Как там говорится.... с таким менеджментом никаких врагов не надо!
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