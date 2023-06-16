«Ванкувер» выкупит четыре года контракта Экман-Ларссона. Его кэпхит – 8,25 млн
Оливер Экман-Ларссон покидает «Ванкувер».
Канадский клуб принял решение выкупить контракт 31-летнего шведского защитника.
У хоккеиста оставалось еще четыре года договора с «Кэнакс» со среднегодовой зарплатой 8,25 миллиона долларов.
В прошедшем сезоне Оливер Экман-Ларссон набрал 22 (2+20) очка при показателе полезности «минус 24» в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Контракт на 8,25 млн долларов в год был подписан «Аризоной» в 2018 году. В 2021 году хоккеиста обменяли в «Ванкувер», а также «Койотис» сохраняли 12% договора игрока в своей платежной ведомости.
Выкуп позволит «Кэнакс» сэкономить 7,1 миллиона долларов в предстоящем сезоне.
А ведь когда-то за Экмана-Ларссона отдали 9 оверолл.
Вот что дальше интересно. На рынке в этом году будет тухло. По сути кроме Грейвса никого и нет в топ 4. Шокирует, если Кэнакс 11 пик разменяют на какого-нибудь защитника