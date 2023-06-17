Плющев о сезоне Зыкова: «Ничем выдающимся не запомнился. Когда тебе 28, а не 19, сложнее прогрессировать»

Владимир Плющев оценил выступление Валентина Зыкова в минувшем сезоне.

В 54 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ на счету нападающего 24 (8+16) очка, в 16 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.

В начале февраля получил тяжелую травму после столкновения с форвардом «Ак Барса» Александром Радуловым, потеряв верхний ряд зубов, но через три недели вернулся в строй.

«С этим парнем я вплотную не работал. Не знаю его морально-волевые качества. Раз он выступает за одного из лидеров КХЛ, наверное, есть перспектива роста. Он выходит в основном составе.

Конечно, когда тебе 28, а не 19, сложнее прогрессировать. Но если есть желание, можно добиться всего: и в НХЛ вернуться, и курить бросить или еще чего-то добиться.

Чем запомнился Зыков в прошлом сезоне КХЛ? Есть фамилии на слуху – Радулов, Мичков, Шипачев. Он не запомнился мне какой-то индивидуальностью на площадке или неординарными действиями, ничем таким выдающимся», — сказал экс-тренер сборной России.