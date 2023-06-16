Босс «Хааса» Штайнер отражал броски хоккеистов «Монреаля». В детстве он был вратарем

Теги Монреаль НХЛ Формула-1 Хаас Гюнтер Штайнер Сэмюэл Монтембо Ник Сузуки Кайден Гуле Хоккей

Глава команды «Формулы-1» «Хаас» Гюнтер Штайнер сыграл в хоккей с игроками «Монреаля».

Штайнер посетил тренировочную базу «Канадиенс» в Броссаре в преддверии Гран-при Канады.

Он надел вратарскую форму и отражал броски Ника Сузуки, Кайдена Гуле и Сэмюэла Монтембо.

В детстве Штайнер играл в хоккей на позиции голкипера. 

«Это было довольно круто. Я не делал этого более 30 лет, и когда появилась такая возможность и меня спросили, хочу ли я [сделать это], я даже не раздумывал. Это что-то фантастическое», – сказал Штайнер.

Фото: twitter.com/CanadiensMTL

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий