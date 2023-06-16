Босс «Хааса» Штайнер отражал броски хоккеистов «Монреаля». В детстве он был вратарем

Глава команды «Формулы-1» «Хаас» Гюнтер Штайнер сыграл в хоккей с игроками «Монреаля».

Штайнер посетил тренировочную базу «Канадиенс» в Броссаре в преддверии Гран-при Канады.

Он надел вратарскую форму и отражал броски , Кайдена Гуле и .

В детстве Штайнер играл в хоккей на позиции голкипера.

«Это было довольно круто. Я не делал этого более 30 лет, и когда появилась такая возможность и меня спросили, хочу ли я [сделать это], я даже не раздумывал. Это что-то фантастическое», – сказал Штайнер.

Фото: twitter.com/CanadiensMTL