Босс «Хааса» Штайнер отражал броски хоккеистов «Монреаля». В детстве он был вратарем
Глава команды «Формулы-1» «Хаас» Гюнтер Штайнер сыграл в хоккей с игроками «Монреаля».
Штайнер посетил тренировочную базу «Канадиенс» в Броссаре в преддверии Гран-при Канады.
Он надел вратарскую форму и отражал броски Ника Сузуки, Кайдена Гуле и Сэмюэла Монтембо.
В детстве Штайнер играл в хоккей на позиции голкипера.
«Это было довольно круто. Я не делал этого более 30 лет, и когда появилась такая возможность и меня спросили, хочу ли я [сделать это], я даже не раздумывал. Это что-то фантастическое», – сказал Штайнер.
Фото: twitter.com/CanadiensMTL
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