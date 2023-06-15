«Монреаль» может не сделать Гурьянову квалификационное предложение. Форвард набрал 8 очков в 23 матчах после перехода из «Далласа»
Нападающий «Монреаля» Денис Гурьянов может сменить клуб.
Канадский клуб не планирует делать российскому нападающему квалификационное предложение.
Денис Гурьянов перешел в «Монреаль» из «Далласа» по ходу сезона НХЛ и набрал 8 (5+3) очков при полезности «минус 7» в 23 матчах за «Канадиенс».
У хоккеиста истекает контракт с кэпхитом 2,9 миллиона долларов, после чего он может ограниченно свободным агентом. У игрока есть право на арбитраж.
Но отмечается, что «Монреаль» готов подписать договор с игроком на более выгодных для себя условиях, если нападающий не получит интереса от других клубов на рынке свободных агентов.
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