«Монреаль» может не сделать Гурьянову квалификационное предложение. Форвард набрал 8 очков в 23 матчах после перехода из «Далласа»

Нападающий «Монреаля» Денис Гурьянов может сменить клуб.

Канадский клуб не планирует делать российскому нападающему квалификационное предложение.

перешел в « » из «Далласа» по ходу сезона НХЛ и набрал 8 (5+3) очков при полезности «минус 7» в 23 матчах за «Канадиенс».

У хоккеиста истекает контракт с кэпхитом 2,9 миллиона долларов, после чего он может ограниченно свободным агентом. У игрока есть право на арбитраж.

Но отмечается, что «Монреаль» готов подписать договор с игроком на более выгодных для себя условиях, если нападающий не получит интереса от других клубов на рынке свободных агентов.