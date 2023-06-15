«Монреаль» может не сделать Гурьянову квалификационное предложение. Форвард набрал 8 очков в 23 матчах после перехода из «Далласа»

Теги возможные переходы Монреаль НХЛ Денис Гурьянов Хоккей

Нападающий «Монреаля» Денис Гурьянов может сменить клуб.

Канадский клуб не планирует делать российскому нападающему квалификационное предложение.

Денис Гурьянов перешел в «Монреаль» из «Далласа» по ходу сезона НХЛ и набрал 8 (5+3) очков при полезности «минус 7» в 23 матчах за «Канадиенс».

У хоккеиста истекает контракт с кэпхитом 2,9 миллиона долларов, после чего он может ограниченно свободным агентом. У игрока есть право на арбитраж.

Но отмечается, что «Монреаль» готов подписать договор с игроком на более выгодных для себя условиях, если нападающий не получит интереса от других клубов на рынке свободных агентов.

4 комментария

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goducks
А как начинал в НХЛ
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Амфитрион
Больше 1-1,5 никто и не даст. Но возраст и навык снайпера позволяют надеяться на прогресс.
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srs
В Сибирь к Даниилке Тарасову. Связка!

ЦСКА непротив вроде
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Вадим Кемеж
Ответ goducks
А как начинал в НХЛ
Да печаль. Думал очков 60-70 будет выбивать. Эх....
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