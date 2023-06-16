Павел Зубов: «Не стал бы спешить с утверждениями, что «Ак Барс» будущий чемпион. Многие команды могут преподнести сюрприз»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Павел Зубов Дмитрий Яшкин Дамир Жафяров Хоккей

Павел Зубов высказался о перспективах «Ак Барса» в сезоне-2023/24.

«Чемпионат выровнялся, поэтому я бы сейчас точно не стал спешить с утверждениями, что «Ак Барс» уже будущий чемпион. Мне кажется, теперь многие команды могут преподнести сюрприз.

Да я думаю, что и сам казанский клуб в предстоящем сезоне будет аккуратнее на информационном поле с такими вещами. Особенно, после того, как обжегся в первой половине прошедшего чемпионата. Потом имеющийся состав и тренерская рука позволили вырулить из пике, но осадок ведь остался.

При этом, безусловно, трудно спорить с тем, что у «Ак Барса» был и без того не слабый состав, а теперь в него влились яркие новички, те же Яшкин с Жафяровым. Да, потеряли Воронкова, уезжающего в НХЛ, но остальные лидеры сохранены, это, конечно, сыграет большую роль в сезоне.

Билялетдинов? Это матерый тренер со своей концепцией, мне кажется, ему все равно, на каком этапе приступать к работе. Концовка сезона показала, что у него все получилось – команда перестроилась тактически и ментально, смогла собраться.

Да, безусловно, в такой ситуации у него были развязаны руки, потому что состав собирал не он, в трудное турнирное положение попал тоже не он, поэтому никаких отрицательных последствий для него не было бы ни при каком результате. При этом очень важно, что он находился внутри клуба, знал болевые точки команды, поэтому понимал, что исправлять. В ином случае, все было бы гораздо сложнее», – сказал бывший тренер «Ак Барса»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tina
Как говорится поживём увидим, не надо спешить....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Волк16
Ответ Огюст
То ,что Ак Барс будет играть в финале Кубка Гагарина это на 99 % ,так как конкуренты на Востоке ослаблены на следующий сезон , а он не плохо усилился !
так ты Игорь или Петя?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Семен Бабцов
Ответ Огюст
То ,что Ак Барс будет играть в финале Кубка Гагарина это на 99 % ,так как конкуренты на Востоке ослаблены на следующий сезон , а он не плохо усилился !
Не стал бы так утверждать. Возьмем, как пример, Магнитку. Позапрошлый сезон финал, прошлый при том же составе провален...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий