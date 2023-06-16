Павел Зубов: «Не стал бы спешить с утверждениями, что «Ак Барс» будущий чемпион. Многие команды могут преподнести сюрприз»

Павел Зубов высказался о перспективах «Ак Барса» в сезоне-2023/24.

«Чемпионат выровнялся, поэтому я бы сейчас точно не стал спешить с утверждениями, что «Ак Барс» уже будущий чемпион. Мне кажется, теперь многие команды могут преподнести сюрприз.

Да я думаю, что и сам казанский клуб в предстоящем сезоне будет аккуратнее на информационном поле с такими вещами. Особенно, после того, как обжегся в первой половине прошедшего чемпионата. Потом имеющийся состав и тренерская рука позволили вырулить из пике, но осадок ведь остался.

При этом, безусловно, трудно спорить с тем, что у «Ак Барса» был и без того не слабый состав, а теперь в него влились яркие новички, те же с . Да, потеряли Воронкова, уезжающего в НХЛ, но остальные лидеры сохранены, это, конечно, сыграет большую роль в сезоне.

? Это матерый тренер со своей концепцией, мне кажется, ему все равно, на каком этапе приступать к работе. Концовка сезона показала, что у него все получилось – команда перестроилась тактически и ментально, смогла собраться.

Да, безусловно, в такой ситуации у него были развязаны руки, потому что состав собирал не он, в трудное турнирное положение попал тоже не он, поэтому никаких отрицательных последствий для него не было бы ни при каком результате. При этом очень важно, что он находился внутри клуба, знал болевые точки команды, поэтому понимал, что исправлять. В ином случае, все было бы гораздо сложнее», – сказал бывший тренер « »