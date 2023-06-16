«Каролина» обменяет Пеши, если он не продлит контракт. Защитником интересуется «Баффало» (Пьер ЛеБрюн)

«Каролина» обменяет Бретта Пеши, если он не продлит контракт с клубом.

Об этом сообщает Пьер ЛеБрюн.

Контракт Пеши с кэпхитом 4,025 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Если «Харрикейнс» добьются своего, они не обменяют , а продлят его контракт. Переговоры с его представителями продолжаются.

Но я думаю, что «Харрикейнс» также довольно решительно настроены на то, что, если они не смогут продлить контракт с Бреттом Пеши, они обменяют его этим летом, чтобы получить максимальную выгоду от актива, у которого остался год по контракту.

Я слышал, что среди команд, которые уже обращались по поводу Пеши, есть «Баффало Сэйбрс», которые поставили перед собой задачу найти защитника для топ-4. У них есть интерес к Пеши», – сказал инсайдер TSN.

В минувшем сезоне защитник провел 82 игры в регулярном чемпионате и набрал 30 (5+25) баллов при показателе полезности «+11». В плей-офф на его счету 6 (2+4) очков в 15 матчах.