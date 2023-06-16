«Каролина» обменяет Пеши, если он не продлит контракт. Защитником интересуется «Баффало» (Пьер ЛеБрюн)

Теги возможные переходы Баффало Каролина НХЛ Пьер ЛеБрюн Бретт Пеши Хоккей

«Каролина» обменяет Бретта Пеши, если он не продлит контракт с клубом.

Об этом сообщает Пьер ЛеБрюн.

Контракт Пеши с кэпхитом 4,025 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Если «Харрикейнс» добьются своего, они не обменяют Бретта Пеши, а продлят его контракт. Переговоры с его представителями продолжаются.

Но я думаю, что «Харрикейнс» также довольно решительно настроены на то, что, если они не смогут продлить контракт с Бреттом Пеши, они обменяют его этим летом, чтобы получить максимальную выгоду от актива, у которого остался год по контракту.

Я слышал, что среди команд, которые уже обращались по поводу Пеши, есть «Баффало Сэйбрс», которые поставили перед собой задачу найти защитника для топ-4. У них есть интерес к Пеши», – сказал инсайдер TSN.

В минувшем сезоне защитник провел 82 игры в регулярном чемпионате и набрал 30 (5+25) баллов при показателе полезности «+11». В плей-офф на его счету 6 (2+4) очков в 15 матчах.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Если Гаврикову 6 дали, то этот будет от 7 просить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spit@ma
Хоть 8)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Либо продляй либо обмен, в сказки "Хочу остаться в Каролине, но не буду подписывать пока контракт" Каролина не верит. Идти ва-банк ради КС 2024 (оставлять без контракта) тоже не хотят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий