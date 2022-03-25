Защитник «Каролины» Пеши подрался с Наместниковым в его дебютном матче за «Даллас». У россиянина 2 боя в 2 играх подряд

подрался с Пеши в дебютном матче за .

Это произошло в начале 2-го периода. Защитник «Каролины» стал инициатором драки, среагировав на удар, который российский нападающий нанес ему локтем у борта.

В итоге Наместников получил 7 (2+5) минут штрафа, а – 17 (2+5+10) минут как зачинщик.

Россиянин, перешедший в «Даллас» на дедлайне из «Детройта», провел на льду 10 минут 21 секунду, применил 2 силовых приема и завершил матч с полезностью «минус 1».

В своем последнем перед обменом матче за «Детройт» Наместников также принял участие в драке – против защитника «Сиэтла» Адама Ларссона.

Победа в матче осталась за «Старс» (4:3 Б).