Кожевников о Николишине во главе Федерации хоккея Москвы: «Идет потеря берегов. Только в России, которая все терпит, президент федерации параллельно может быть скаутом НХЛ»

Александр Кожевников выступил с критикой в адрес Андрея Николишина.

– С большим отптимизмом воспринял назначение президентом Федерации хоккея Москвы. Работы там море.

В былые времена едва ли не половину наших великих сборных составляли воспитанники хоккея столичного региона – Вячеслав Фетисов, Владимир Крутов, Борис и Евгений Майоровы, Вячеслав Старшинов, Борис Михайлов, Владимир Петров, Игорь Ларионов, Александр Овечкин и так далее по огромному списку. А сегодня москвичей в сборных страны – раз-два и обчелся, штучный товар.

Думал, что Николишин в такой ситуации как раз и займется своим делом, тем более в Москве столько академий – работай и наводи порядок! Но, к сожалению, пока в его исполнении вижу только критику в интернете.

Ребята, в лучшем случае это хлеб экспертов, но никак не чиновников!

– Что посоветуете в данной ситуации?

– Сегодня фигура Николишина вызывает такой же смех, как фигура «лидера олимпийской сборной России» . Причем самое любопытное, что идет потеря берегов. Только у нас в России, которая терпит все, президент федерации параллельно может быть скаутом и подыскивать молодежь для своего заокеанского клуба. Такой вот кадровый мост Москва – Чикаго (смеется).

Но я все-таки жду, что старшие товарищи Андрею подскажут и помогут. Нам нужно поднимать московский хоккей! Без этого подъема у сборной России не будет побед – таковы наши традиции, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Николишин о «России 25» и Беларуси: «Какая Суперсерия? Хотите обесценить заслуги великих мастеров, игравших в 1972-м, называя вот это Суперсерией?»

Николишин о Мичкове: «Человек упал очень низко в глазах скаутов, менеджеров. Я хотел встретиться с ним – и такого неуважения к другим людям в жизни не видел»