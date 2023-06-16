Кожевников о Николишине во главе Федерации хоккея Москвы: «Идет потеря берегов. Только в России, которая все терпит, президент федерации параллельно может быть скаутом НХЛ»

Теги Андрей Николишин НХЛ Александр Кожевников Вегас Иван Барбашев Хоккей

Александр Кожевников выступил с критикой в адрес Андрея Николишина.

– С большим отптимизмом воспринял назначение Андрея Николишина президентом Федерации хоккея Москвы. Работы там море.

В былые времена едва ли не половину наших великих сборных составляли воспитанники хоккея столичного региона – Вячеслав Фетисов, Владимир Крутов, Борис и Евгений Майоровы, Вячеслав Старшинов, Борис Михайлов, Владимир Петров, Игорь Ларионов, Александр Овечкин и так далее по огромному списку. А сегодня москвичей в сборных страны – раз-два и обчелся, штучный товар.

Думал, что Николишин в такой ситуации как раз и займется своим делом, тем более в Москве столько академий – работай и наводи порядок! Но, к сожалению, пока в его исполнении вижу только критику в интернете. 

Ребята, в лучшем случае это хлеб экспертов, но никак не чиновников!

– Что посоветуете в данной ситуации?

– Сегодня фигура Николишина вызывает такой же смех, как фигура «лидера олимпийской сборной России» Барбашева. Причем самое любопытное, что идет потеря берегов. Только у нас в России, которая терпит все, президент федерации параллельно может быть скаутом НХЛ и подыскивать молодежь для своего заокеанского клуба. Такой вот кадровый мост Москва – Чикаго (смеется).

Но я все-таки жду, что старшие товарищи Андрею подскажут и помогут. Нам нужно поднимать московский хоккей! Без этого подъема у сборной России не будет побед – таковы наши традиции, – заявил двукратный олимпийский чемпион. 

Николишин о «России 25» и Беларуси: «Какая Суперсерия? Хотите обесценить заслуги великих мастеров, игравших в 1972-м, называя вот это Суперсерией?»

Николишин о Мичкове: «Человек упал очень низко в глазах скаутов, менеджеров. Я хотел встретиться с ним – и такого неуважения к другим людям в жизни не видел»

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10 комментариев

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Oleg Olegov
А дочь Кожевникова в Госдуме это не потеря берегов?
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ruslanych
Эх, стаканыч, опять выпустили чтоле. Николишин хотя бы в хоккее шарит, в отличие от многих.
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Амфитрион
Не особо люблю стебаться на алкозависимостью, но тут ведь особый случай. Выпил с утра и весь день свободен, можно подгонять контент спортсу.
+5
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+5
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Oleg Olegov
Ответ Maxximus
Её уже лет 7, как там нет)
И это отменяет то, что она там была?
+3
-1
+2
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Maxximus
Ответ Oleg Olegov
А дочь Кожевникова в Госдуме это не потеря берегов?
Её уже лет 7, как там нет)
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-3
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Nikolay_exp
Хлеб у него видите ли отнимают
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FaithDevotion
Однако ж тут реально странная ситуация. Скаут в НХЛ и параллельно президент Федерации в России - звучит занятно
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Real_v_dushe
Куда уж ему до члена правления Ночной хоккейной лиги Кожевникова, вот был бы Николишин там, как дед, то он бы иначе о нём высказывался.
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каток Третьяка
з-зависть.
Николишин глава федерации, скаут клуба НХЛ и популярный ведущий программы в ютубе... востребован в общем... в отличии от стаканыча
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alklimov2018
Кожевников трезвый чтоли?:) Разумные мысли стал высказывать.
Николишин с его школой и харизмой - крутой спец, может много хороших дел поделать. Но беда в том, что федерация для него - это нечто второстепенное.
Оставил бы ее, шел в бы в журналистику - это у него отлично получается.
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