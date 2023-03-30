Петр Воробьев о словах Николишина: «Если спорить с неумным человеком, то сам будешь выглядеть неумно»

Теги Лада Петр Воробьев Андрей Николишин КХЛ Хоккей

Петр Воробьев ответил на высказывание Андрея Николишина.

Экс-нападающий «Лады» ранее заявил: «Я хотел набить морду Воробьеву. Личностные качества Петра Ильича далеки от идеала».

«Да, конечно, я читал интервью Николишина. И, знаете, склонен считать, что если спорить с неумным человеком, то и сам будешь выглядеть неумно.

С событий в Тольятти прошло уже почти 20 лет, с событий на чемпионате мира-1993, о которых он также говорит в интервью – 30 лет.

Не понимаю, для чего нужно тащить негатив с тех времен?! Могу лишь предполагать, почему Николишин вообще об этом рассказал.

Когда он перешел в «Ладу» в 2005 году, то у него не очень-то получалось, из-за чего он не очень правильно себя вел.

Мне пришлось бороться с ним, воспитывать, и, наверное, его это зацепило, остался осадок», – сказал бывший главный тренер «Лады».

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3 комментария

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Габорик
Собственно, этим интервью Пётр Ильич косвенно подтвердил тезисы Николишина :)
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Aleks01
Оба не порадовали: что один вынес сор из избы, что второй в немолодых голах начал оспаривать.
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Pruvik
Руки прочь от Ильича .
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