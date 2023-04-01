Андрей Николишин: «По совокупности ЦСКА сильнее СКА. Плотников, Светлаков, Карнаухов, Нестеров, Дитц – ребята с яйцами, в любом моменте не стушуются, сыграют»

Теги ЦСКА СКА Андрей Николишин КХЛ Кубок Гагарина Сергей Плотников Никита Нестеров Никита Гусев Дмитрий Яшкин Павел Карнаухов Андрей Светлаков Даррен Дитц Даниил Мисюль контент Хоккей

Андрей Николишин считает, что ЦСКА сейчас сильнее, чем СКА.

Команды встретятся в финале Запада в плей-офф Кубка Гагарина.

– Четыре подряд семиматчевых серии ЦСКА и четыре победы в них. Как относится к такому достижению?

– У них есть опыт игр таких. Характер есть. В первую очередь мужской характер, который позволяет держать удар в любых ситуациях.

Посмотрите, кто лидер ЦСКА, и как выступили те, кто должен был вести за собой команды соперников, – все станет понятно. Дело же не в том, кто забил, а кто ведет команду за собой. Тот же Плотников, тот же Светлаков, тот же Карнаухов, тот же Нестеров, Дитц – это ребята с яйцами, в любом моменте они не стушуются и сыграют.

А кто были у противника? Любую серию берем из этих семиматчевых. Хоть прошлогодний СКА, хоть финал с «Магниткой», хоть «Северсталь», хоть «Локо». Кого можно выделить, допустим, из Ярославля по седьмой игре?

Хоккей же надо смотреть глубже, не только, кто забивает и отдает. Важно, кто выигрывает ключевые единоборства, как выигрывает, какой характер они несут. Вот ездили всю серию тыкались Мисюль с Карнауховым, и где в конце кто из них оказался.

– По-вашему, выходит, что аргументов у СКА особо и нет?

– Вдлинную, считаю, недостаточно. На каком-то этапе они могут в чем-то переигрывать, но когда придет пора решающих матчей и надо будет проявлять себя – будет очень сложно.

Кто из Питера сможет сыграть под серьезным давлением? Уверен, что Гусев и Яшкин – а дальше кто? По совокупности ЦСКА сейчас сильнее, – сказал чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады.

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5 комментариев

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Дядя Федор Макларен
Не совсем понял его посыл насчёт Мисюля и Карнаухова. То, что Карнаухов всадил Мисюля в борт и тот, возможно с сотрясом , больше не вышел на лёд? Так Даня не тот человек, который ответить не может. Судьи там,кстати, даже посмотреть не захотели ничего.
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Слава МТС
и стержень нефритовый есть, как у Дзюбы )
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Ruscello
Ответ prus_3
Железные яйца — серьезная нагрузка.
"Яйца в кулак и на пятак"- обрело новый смысл.
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prus_3
Железные яйца — серьезная нагрузка.
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Эдуард Элверс
Да с чего он взял. СКА намного больше отдыхал и более атакующая команда, чем Локо. Да и мастеров на самом деле там хватает и в нападении и в защите. ЦСКА не выглядит фаворитом
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