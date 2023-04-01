Андрей Николишин: «По совокупности ЦСКА сильнее СКА. Плотников, Светлаков, Карнаухов, Нестеров, Дитц – ребята с яйцами, в любом моменте не стушуются, сыграют»

считает, что ЦСКА сейчас сильнее, чем СКА.

Команды встретятся в финале Запада в плей-офф Кубка Гагарина.

– Четыре подряд семиматчевых серии ЦСКА и четыре победы в них. Как относится к такому достижению?

– У них есть опыт игр таких. Характер есть. В первую очередь мужской характер, который позволяет держать удар в любых ситуациях.

Посмотрите, кто лидер ЦСКА, и как выступили те, кто должен был вести за собой команды соперников, – все станет понятно. Дело же не в том, кто забил, а кто ведет команду за собой. Тот же , тот же , тот же Карнаухов, тот же , Дитц – это ребята с яйцами, в любом моменте они не стушуются и сыграют.

А кто были у противника? Любую серию берем из этих семиматчевых. Хоть прошлогодний СКА, хоть финал с «Магниткой», хоть «Северсталь», хоть «Локо». Кого можно выделить, допустим, из Ярославля по седьмой игре?

Хоккей же надо смотреть глубже, не только, кто забивает и отдает. Важно, кто выигрывает ключевые единоборства, как выигрывает, какой характер они несут. Вот ездили всю серию тыкались Мисюль с , и где в конце кто из них оказался.

– По-вашему, выходит, что аргументов у СКА особо и нет?

– Вдлинную, считаю, недостаточно. На каком-то этапе они могут в чем-то переигрывать, но когда придет пора решающих матчей и надо будет проявлять себя – будет очень сложно.

Кто из Питера сможет сыграть под серьезным давлением? Уверен, что Гусев и Яшкин – а дальше кто? По совокупности ЦСКА сейчас сильнее, – сказал чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады.